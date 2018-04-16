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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
16.04.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi’ne yeni başkan

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İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi’ne yeni başkan

İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin yeni dönem başkanlığına Prof. Dr. Aysel Aziz, Başkan Yardımcılığı’na ise Prof. Dr. Ergün Yolcu seçildi.   

 

 

İletişim fakülteleri dekanlarının katılımıyla 12-14 Nisan arasında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilen 26’ncı İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı. Toplantıda 27’nci Dönem İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi Başkanlığı’na Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, Başkan Yardımcılığı’na ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu seçildi.

İstanbul Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi toplantısının 26’ncısında iletişim fakülteleri ile ilgili eğitim-öğretim, akreditasyon ve istihdam konularında dekanlar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak aksiyon planları yapıldı. Toplantının gündem maddelerinden biri iletişim fakülteleri’ne ÖSYS ile yerleştirilecek öğrencilerde aranacak puan türü konusu oldu. Puan türünde önemli değişikliklerin yapıldığı göz önüne alınarak hangi puan türü ile öğrenci alınmasının daha uygun olacağı hususunda Prof. Dr. Hatice Çubukçu tarafından daha önce hazırlanıp YÖK Başkanlığı’na sunulmuş olan raporun güncellenmesi kararlaştırıldı.

 

İLETİŞİM DERSLERİ İÇİN ÖNERİ

Toplantıda, İletişim Fakülteleri’nde öğretim görevlilerinin istihdamı konusunda bir belirsizliğin ve farklı uygulamaların hüküm sürdüğü gündeme getirildi. İletişim fakültelerinde öğretim görevlilerinin istihdamı konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak üzere çalışmalar başlatıldı. Toplantıda ayrıca, liselerde okutulan iletişim alanlarıyla ilgili derslerin durumları da görüşüldü. Söz konusu derslerin iletişim fakültesi mezunları tarafından verilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle temasa geçilmesi ve bu konuda bir rapor hazırlamaları konusunda İLDEK Konseyi Yeni Yürütme Kurulu’na yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Ele alınan önemli başlıklardan biri de iletişim fakültesi mezunlarının istihdam alanlarının artırılması oldu. İletişim fakültesi mezunlarının istihdam sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar başlatılarak mezunların almış oldukları farklı unvanların tescil ve kadro ihdas edilmesi amacıyla Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmek üzere ilk adımlar atıldı. Toplantıda ayrıca İLDEK Yürütme Kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Kurula Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu seçildi.

 

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