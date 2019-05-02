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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:/

İkizlere farklı eğitim modeli

Türkiye’de bir kolej, ikiz öğrenciler için özel eğitim modeli uyguluyor. Okulda ikiz öğrenciler farklı sınıflarda ders görüyor, böylelikle çocuklar kendilerini daha rahat ifade ediyor ve kardeşler arası rekabetin azaltılması sağlanıyor.

İkizlere farklı eğitim modeli
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Bilgi Koleji, ikiz öğrencileri için de özel bir eğitim modeli uyguluyor. Fizyolojik olarak benzersiz özelliklere sahip olan bireylerin, içlerinde barındırdıkları duygu ve düşünceler nasıl ki farklılık arz ediyorsa, fizyolojik olarak benzerliği olan bireylere de farklı bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini savunan kolej, ikiz öğrencilerine yönelik eğitim uygulamalarını bu düşünceye göre düzenleniyor. Okulda; ikizlerin birbirine bağımlı bir kişilik yapısı olmaması için, her iki çocukta bireysel özellikleri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda eğitiliyor. İkiz kardeşlerden birisi müziği tercih ederken bir diğeri sporu tercih edebileceğini söyleyen eğitim kurumu, ebeveyn ve okul yönetiminin tutumunun da paralel olması gerektiğini savunuyor.

‘İKİZ OLABİLİRİZ AMA FARKLI BİREYLERİZ’
Bilgi Koleji’nde ikiz kardeşiyle birlikte eğitim alan 9’uncu sınıf öğrencilerinden Nehir Özdemir, okuldaki eğitim uygulamasına yönelik olarak şunları söyledi:
“Ayrı sınıflarda olduğumuz için artık daha mutluyuz. Çünkü farklı arkadaş grupları içerisinde kendimizi daha rahat ifade ediyoruz, akademik potansiyelimize uygun bir sınıf ortamında bulunduğumuz için de başarıyı daha rahat yakalıyoruz. İkiz olabiliriz ama farklı bireyleriz. Şimdiye kadar tüm öğretmenlerimiz ikiz olduğumuz için bize aynı uygulamaları yaptırmaya çalıştılar. Burada ki eğitim uygulaması sayesinde ise artık farklı bireyler olduğumuzu hissedebiliyoruz.”

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