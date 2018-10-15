Her hikâyenin devamı vardır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Ersan GÖKTAŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi
15.10.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Her hikâyenin devamı vardır

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Her hikâyenin devamı vardır

Gediz Ovası’nda bir bağ bozumunun sonlarına doğru dünyaya geldim. İçimdeki okuma şevkini buğday tarlaları, şırıl şırıl akan dereleri ve yemyeşil üzüm bağları arasında geniş meralarıyla şirin bir Ege köyünde kendimle bütünleştirmiştim. İlk kez İstiklal marşımızı var gücümle okuduğumda ülkeme ve milletime faydalı bir insan olacağımın bilinci beni heyecanlandırmıştı.

Eğitim hayatıma başladığım tarihi bir Ege kasabasından sonra ilçenin en iyi liselerinden birine, akabinde lisenin ilk yıllarından itibaren hayaliyle yaşadığım, ülkemizin dünya çapında üne sahip üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) adım atmıştım. Hikâyemin belki de başı burası değil, ancak hayatımın önemli dönüm noktalarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Uzay mühendisliği öğrencisi olarak üniversiteye yeni başlamış öğrencilere de bu uyum sürecini nasıl verimli geçirebileceklerini deneyimlerimle paylaşacağım.

YENİ AİLEMLE İLK YILIM
O şirin Ege köyündeki geniş ailemizde kuzenim ve ablamdan sonra üniversite eğitimine başlamış bir bireydim. Bu bana kolaylık sağlasa da artık daha büyük ve daha geniş bir ailenin, İTÜ ailesinin, bir üyesi olmuştum. Ayrıcalıklarını daha sonra da daima hissedeceğim üniversite hayatım, tüm hikâyemde unutmayacağım bir yer edinecekti. Bir mühendis adayı olarak kendimi hem sosyal hem de teknik açıdan donanımlı bir birey olarak sürekli geliştirmeliydim. Kendimi bu köklü ailenin parçası olarak görmem hem İTÜ’ye hem de İstanbul’a hızlı uyum sağlamamda büyük rol oynadı. Sizler de doğup büyüdüğünüz köyleri, kasabaları veya şehirleri bırakıp bir başka şehre üniversite eğitimi almaya gitmişseniz yeni ailenizin bir parçası olmak için kendinizi geliştirmekten hiç vazgeçmeyin. Bu sizi hem başarılı hem de özgüveni yüksek bir birey yapacaktır.

ÜNİVERSİTELİLER BURAYA
Üniversitelerde vazgeçilmez olan bence öğrencilerin aktif olarak yürüttüğü kulüp ve topluluk faaliyetleri. Sizce de öyle değil mi? Bu kulüpler aracılığıyla fayda sağlama ve gönüllülük üzerine çalışmalar yürütülmekte, ders dışı zamanlarda profesyonel bağlantılar da kurulabilmekte. Boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde kendinizi geliştirmek için değerlendirebilir, kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle sosyalleşmeyi de bu sayede ihmal etmemiş olursunuz. Tüm bunlarla birlikte üniversiteyi geniş bir arkadaş çevresiyle tadını çıkararak geçirebilirsiniz. Bu size hem gerçekten ekip olarak ortak çalışma kültürü aşılayacak hem de farklı bölümlerden yeni arkadaşlıklar kurmanıza imkân sağlayacaktır. Çocukken adını dahi duymadığım Quidditch sporu, İstanbul’la ilk tanıştığım günlerde beni şehre bağlayan Basın Yayın Kulübü, mesleğimle ilgili olanakları bana tanıtan Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü, ders sonrası koşarak gittiğim Müzikal ve Dans kulüpleri veya dünyayla aynı dili konuşma fikrini benimseten Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (IAESTE) Kulübü beni hızla üniversite hayatına bağladı. Hikâyenin devamı için geleceğimizi kurgulayacağımız ve fikirlerimizin tohumlarını atacağımız yerlerden bence en kıymetlisi üniversite yıllarımız. Bu hikâyenin devamında da sizin üniversite yaşamınız var. Bol şans.

ERSAN GÖKTAŞ KİMDİR?
Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Ersan Göktaş, Salihli Anadolu Öğretmen Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İTÜ’yü kazandı. Uzay mühendisliği yüzde 100 İngilizce Lisans Programı’nda eğitimini sürdürüyor.

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