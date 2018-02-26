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    Hem öğreniyor, hem öğretiyorlar

    AA
    26.02.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

    Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan kız öğrencilerden oluşan 20 kişilik grup, ‘Gündüz Öğrenci Akşam Gönüllü Öğretmen’ sloganıyla başlattıkları projede, ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi dersleri veriyor.

    Kredi ve Yurtlar Kurumu Hendek Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 kız öğrenci, 1,5 yıl önce başlattıkları proje kapsamında, gündüz derslerinin ardından akşam yurda geldiklerinde binadaki dersliklerde, ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi konularında gönüllü ders anlatıyor.

    Proje sayesinde mesleğe başlamadan heyecanlarını da yenmeye çalışan öğretmen adayları, uygulamayı üniversite hayatları boyunca sürdürmeyi hedefliyor.

    "HEYECANIMI ONLAR SAYESİNDE YENDİM"
    SAÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Makbule Kırkdişçioğlu, yaptıkları faaliyetin öğrencilikleri ve sosyal aktivite anlamında çok faydalığı olduğunu söyledi.

    Hem öğreniyor, hem öğretiyorlar

    Öğrencileri çok sevdiklerini, kendilerine hiç zorluk çıkartmadıklarını vurgulayan Kırkdişçioğlu, "Onlar da benim geçtiğim sıralarda oturuyorlar. Bildiklerimi onlara aktarmak çok güzel bir duygu, kelimelerle bunu anlatamam" diye konuştu.

    Sınıfta 9 öğrencisi olduğunu, velilerden de çok güzel geri dönüşler aldığını belirten Kırkdişçioğlu, "Buraya gelirken çocuklar koşarak geliyor. 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Yaklaşık 20 arkadaşımızla başlattığımız projemiz 1,5 yıldır devam ediyor" dedi.

    Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ümran Şahin de projenin kendilerine çok büyük katkı sağladığını ve heyecanını onlar sayesinde yendiğini söyledi.

    Hem öğreniyor, hem öğretiyorlar

    Şahin konuşmasına şöyle devam etti:
    "Stajdan önce staj yapmış oluyorum. Öğrencilerimle aramda farklı bir bağ oluştu. Benim için motive edici oluyor, daha önce oturmuş olduğum sıralara öğretmen olarak ders veriyorum. Bu heyecanı erkenden, öğretmen olmadan kardeşlerim sayesinde yaşıyorum. 10 öğrencim var. Velileriyle görüşüyoruz, çocuklarının severek geldiklerini söylüyorlar. Oyun oynatarak, eğlendirerek onlara öğretmeye çalışıyoruz. Velilerimizin mutlu olması, bizleri de mutlu ediyor."

    VELİLER UYGULAMADAN MEMNUN
    Öğrenci velisi Nurdan Şamlı ise çocuğunun yaklaşık iki yıldır burada ders aldığını belirterek, öğrencilerin başlattığı projeden çok memnun olduklarını anlattı.

    "İyi ki böyle bir proje düşünmüşler" diyen Şamlı, şunları söyledi:
    "Onlar için de ön hazırlık. Çocuğum özgüven kazandı. Buraya isteyerek ve severek geliyor. Yeri geliyor ben derslerini yaptıramıyorum, buradaki öğretmenleri yardımcı oluyor. KYK yurtlarını çok iyi buluyorum, kızlarımız hiç saygısızlık yapmıyorlar. Böyle güzel yürekli insanları tanıdıkça gelecekte benim çocuğumun da gönül rahatlığıyla KYK yurtlarında kalmasını istiyorum. Bu imkanları sağlayan devlet yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliklerini göstermesin, devletimize zeval vermesin."

    Hem öğreniyor, hem öğretiyorlar

    Etiketler: ÖĞRETMEN , ÖĞRENCİ , Sakarya Üniversitesi , KYK , Eğitim Fakültesi , OKUL
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