Hayallerindeki piyanoyu kodladılar

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki bir köy okulunda eğitim alan 7'nci sınıf öğrencisi Sibel Bekben ve Medine Gülcan Şen, hayallerini süsleyen piyanoyu iki yıldır eğitimini aldıkları kodlama sayesinde gerçeğe dönüştürdü. Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl Ortaokulu'nda 'Düzce Kodluyor Projesi' ile kodlama eğitimi alan Bekben ve Şen, müzik hayallerini birleştirerek yazdıkları kodlama yardımıyla insan ve bant iletkenliğini kullanarak piyano tasarladı. Hayallerini gerçeğe dönüştüren öğrenciler, oluşturdukları piyanoyla arkadaşlarına müzik ziyafeti veriyor.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sonay Aynaz, üç yıldır ortaokulda öğrencilere kodlama eğitimi verildiğini ve bu eğitimlerin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Temel derslerin dışında kodlama eğitimiyle çocukların bilişimi daha güvenli ve eğlenceli olarak öğrendiğini anlatan Aynaz, "Burada hafta içi kodlama eğitimlerinin yanında hafta sonu da eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz bu işe çok istekli. Kodlama dersini her öğrenci sevdi, ilk başta bir şeyler tasarlamayı çok sevdiler. Oyun oluşturup bunlarla eğleniyorlar. Projeyle birkaç kodlama setimiz oldu, biz bunlara ek olarak dışarıdan satın aldık" diye konuştu.



'KÖY OKULUNDA BİR PİYANOMUZ OLDU'

Öğrencilerin kendisine piyano yapım fikriyle geldiğini anlatan Aynaz, "İnternette araştırma yapmışlar, fikir üstüne fikir koyarak piyano hayallerini bana aktardılar. 'Piyano yapmak istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz?' diye sordular. Birlikte araştırmaya başladılar ben de yardımcı oldum. Bu işte onlara faydalı olacak kartları da kullanarak çalışmaya başladılar. Sonunda ise bu güzelim eser ortaya çıktı. İki yıldır eğitim alan öğrenciler bunları yapıyorsa ileride onlardan çok şey bekleniyor. Bu ders sayesinde onların hayali gerçeğe dönüştü. Böylece köy okulunda bir piyanomuz oldu" dedi.

Okulda dikkati çeken bu projenin herkese örnek olduğunu belirten Aynaz şunları söyledi:

"Müzik dersinde flüt çalamayan, parmakları delikleri kapatmaya yetmeyen öğrenciler için de diğer müzik aletlerine yönelişte örnek oldu. Tüm öğrencilerimiz bu piyanoyla çok eğlendi, 'Keşke diğer derslere de getirebilsek.' dediler."

Projenin mimarlarından 7'nci sınıf öğrencisi Sibel Bekben de arkadaşı Medine ile piyano araştırması yaparken "Neden kodlayarak bizim de bir piyanomuz olmasın" diyerek piyano tasarladıklarını anlattı.

Kod yazarak piyanonun tuşlarını oluşturduklarını söyleyen Bekben, şöyle devam etti:

"Öncelikle piyanonun kodlarını yazdık. Bastığımız tuşlar hangi notayı çalacak diye tasarım yaptık. Sonra bunu karton üzerine döktük. Tasarımı tamamlayıp 6'ncı sınıf öğrencilerine gösterdik, ilk olarak orada çalıştırdık. Arduino kart yardımıyla kıskaçlı telleri kartona bağladık. Biraz geliştirmek istedik, ince tel kullanıp alüminyum folyoyla kartona yapıştırdık. Sistemin altına da topraklama yaptık. Şimdi ise bir elimizle topraklama yapıyoruz, diğer elimizle notalara basıyoruz."



'PROJEYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Medine Gülcan Şen de piyano hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kodlama kartlarıyla basit devreler kurduklarını belirten Şen, eğlenceli geçen kodlama dersinin hayal gerçekleştirme dersine dönüştüğünü belirtti.

Şen, komutları skart yardımıyla kodlama panosuna ilettiklerini anlatarak, "İnsan iletkenliğini kullanarak bunu yaptık. Soba bantı kullanarak komutları skartlara yazdık. Mukavva yardımıyla piyano tasarladık, dişi kabloları da kullanarak piyanoyu çalışır hale getirdik. İnsanın ve soba bantının iletkenliğiyle piyano çalmaya başladık. Bu basit bir versiyon. Daha çok malzememiz olursa tabii ki bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.