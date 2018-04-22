Havalar Ä±sÄ±ndÄ±... Ä°ÅŸte en iyi aÃ§Ä±k hava sporlarÄ±

Bahar geldi, artÄ±k aÃ§Ä±k havada Ã¶zgÃ¼rce oynama zamanÄ±. Peki, dÄ±ÅŸarÄ±da yapÄ±labilecek en gÃ¼zel sporlar hangileri ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ne gibi katkÄ±lar sunuyorlar? ABDâ€™li aile ve yaÅŸam dergisi â€˜Parentsâ€™, en iyi beÅŸ aÃ§Ä±k hava sporunu paylaÅŸÄ±yor.

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FUTBOL

DÃ¼nyada en Ã§ok yapÄ±lan sporlarÄ±n baÅŸÄ±nda futbol geliyor. Futbol, Ã§ocuklarda kalp ve damar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kas gÃ¼Ã§lenmesini, esnekliÄŸi, koordinasyonu, denge ve aÄŸrÄ±lÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼ geliÅŸtiriyor. Bu sporun faydasÄ± sadece fiziksel deÄŸil, iÅŸin bir de sosyal yÃ¶nÃ¼ var. Futbol, takÄ±m halinde oynandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ocuklarda disiplini geliÅŸtiriyor. TakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± becerileriyle liderlik gÃ¼Ã§leniyor. Adalet duygusu ve Ã¶z-saygÄ± artÄ±yor.





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BÄ°SÄ°KLET

AÃ§Ä±k hava sporlarÄ± denilince akla ilk gelenlerden bir diÄŸeri de bisiklet. Ã‡ocuklar Ã¼Ã§ tekerlekli bisikletlere 2 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayabilir. ArdÄ±ndan iki tekerlekliye geÃ§iÅŸ iÃ§in uygun yaÅŸ ise 5. Ancak bu yaÅŸ dÃ¼zeyinde hÄ±zlÄ± bisikletlerden gÃ¼venlik nedeniyle uzak durulmalÄ±. Bisiklet, Ã¶ncelikle bacak kas gruplarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Koordinasyonu ve dengeyi en Ã§ok geliÅŸtiren sporlardan biri. Kalp ve damar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da olumlu etkiliyor, kondisyon ile dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±rÄ±yor. Sosyal aÃ§Ä±dan disiplinle beraber, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k hissi de veriyor. Ã‡ocuklar bir Ã§evre hassasiyetiyle birlikte, genellikle bir arada bisiklete bindikleri iÃ§in sosyal bir topluluÄŸa da dahil olmuÅŸ oluyor. Ancak bisiklet sÃ¼rerken kask ve dizlik gibi koruma ekipmanlarÄ± kullanmalarÄ± iÃ§in Ã§ocuklarÄ±nÄ±za yardÄ±mcÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z.

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PATEN

Ã‡ocuklar, motor becerilerinin geliÅŸmesiyle beraber patene 4 -5 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayabilir. Ancak aileler uygun ekipmanlarÄ± tercih etmeli. GÃ¼venlik iÃ§in de tÃ¼m Ã¶nlemler alÄ±nmalÄ±. Paten, bisiklette olduÄŸu gibi denge ve koordinasyonu geliÅŸtiriyor. Kas gÃ¼Ã§lenmesini desteklemesinin yanÄ± sÄ±ra esnekliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Sosyal olarak Ã§ocuklar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k hissini tadÄ±yor.

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YÃœRÃœYÃœÅž

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ bir spor olarak gÃ¶rmÃ¼yorsanÄ±z, yanÄ±lÄ±yorsunuz. GÃ¼nlÃ¼k olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu aktivite, dÃ¼zenli ve bir hedef doÄŸrultusunda olduÄŸunda Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸimlerinin desteklenmesinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rol oynuyor. Bu sayede denge ve koordinasyon becerileri daha iyi bir dÃ¼zeye geliyor. Bacak kaslarÄ± geliÅŸiyor. Ã‡ocuklar ayrÄ±ca Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k hissiyle birlikte Ã¶zsaygÄ± da kazanÄ±yor, Ã§evreye olan duyarlÄ±lÄ±klarÄ± artÄ±yor. Aile ile birlikte yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor.



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BEYZBOL

TÃ¼rkiyeâ€™de, ABDâ€™de olduÄŸu gibi bilinen bir spor olmasa da beyzbol, Ã¶zellikle parlak gÃ¼neÅŸli gÃ¼nlerde Ã§ocuklarÄ±n el ve gÃ¶z koordinasyonlarÄ± ile denge becerilerinin geliÅŸmesini destekliyor. TakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, disiplin ve liderlik becerileri de artÄ±yor.

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