GTÜ rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Aslan atandı
GTÜ Rektörlüğü görevine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan atandı.
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürlüğü görevine atanması sebebiyle istifa etti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, GTÜ Rektörlüğü’ne, üniversitenin Rektör Yardımcısı olan Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ı, yeni rektör ataması yapılıncaya kadar vekaleten atadı.
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