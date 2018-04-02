Liseye giriş kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Gözler MEB'de

TEOG’un Eylül 2017’de kaldırılmasının ardından yeni liseye geçiş sisteminin ayrıntılarının belli olması aralık ayını buldu. Yeni sistemle ilgili birçok ayrıntı netleşmesine rağmen, bu yıl ilk defa uygulanacak sınav ve adrese dayalı kayıt koşulları ile ilgili bir kılavuz yayınlanmadı. En çok merak edilen konuların başındaysa, hangi liselerin sınavla öğrenci alacağı geliyor. Kılavuzun yayınlanacağı tarih ise henüz belli değil. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in açıklamasına göre, kılavuz bu ay içerisinde yayınlanacak. İşte Tekin’in açıklaması:

“Nisan ayı içerisinde hem okul türleri itibariyle hangi okulların sınavla öğrenci alacağını, hangi okulların mahallinden yerleştirmeye esas olacağını kılavuzla birlikte ilan edeceğiz.”

MERKEZİ SINAV 2 HAZİRAN’DA

TEOG’un kaldırılmasının ardından akademik başarısı yüksek liselere giriş için merkezi sınav, 2 Haziran Cumartesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in açıklamalarına göre sınav, yüzde 10’luk en başarılı öğrenci kitlesini seçeceği için “çok zor” olacak.

SINAVA GİRMEK İSTEMEYEN ADRESE GÖRE YERLEŞECEK

MEB’in yeni sistemine göre seçici okulların dışındakilere adrese dayalı kayıt sistemiyle girilecek. Oluşturulan eğitim bölgelerine göre öğrenciler e-okul üzerinden istedikleri okul türlerini tercih edecek. Eğitim bölgeleri birkaç mahalle, semt hatta ilçenin birleşmesinden oluşabilecek. MEB böylelikle ortaokulların dağılımı ve nüfusuna göre her eğitim bölgesinde yeterli türde lisenin olmasını sağlayacak.

90 SORU BEKLİYOR

2 Haziran’daki merkezi sınavda adaylara, sözel ve sayısal olmak üzere toplamda 90 soru yöneltilecek. Sınav buna göre iki oturumda yapılacak. Sorular 8’inci sınıf müfredatından gelecek. MEB’in paylaştığı bilgilere göre ezberi bilgi değil, analatik düşünmeyi ölçecek sorular adaylara bekliyor.

HANGİ OKULLAR SINAVLA ALACAK?

Bu konuda net bir bilgi yok. Ancak MEB’in yaptığı açıklamalara bakılırsa, ‘seçici’ okullardan bahsediliyor. Bu okullarınsa TEOG’da en yüksek puanla girilen liseler olması bekleniyor. İstanbul’da; Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Beşiktaş Atatürk; İstanbul Atatürk Fen, Çağaloğlu, Kadıköy, Hüseyin Avni Sözen, Beşiktaş Sakıp Sabancı, Burak Bora Anadolu liseleri bunlar arasında sayılabilir. Ankara’da; Ankara Fen, Atatürk Anadolu, Ankara Pursaklar Fen; Gazi Anadolu, Mehmet Emin Resulzade Anadolu, Cumhriyet Fen, Betül Can Anadolu, Hacı Ömer Tarman Anadolu liseleri de çok büyük ihtimalle sınavla öğrenci alacak. İzmir’deyse; İzmir Fen, Bornova Anadolu, Çiğli Fen ve Ödemiş Fen liseleri de bunlar arasında sayılabilir.