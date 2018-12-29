Görme engelli öğrenci işaret dili dersinden muaf tutuldu
Eğitim gördüğü üniversitenin işaret dili dersinden muaf olabilmek için KDK’ya başvuran görme engelli öğrencinin mağduriyeti giderildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde okuyan görme engelli genç, işaret dili dersinden muaf tutulmak için KDK'ye başvurdu. Vatandaşın başvurusunda, işaret dili dersinin jest ve mimiklerle yapılmasından dolayı tamamen görsellikle alakalı olduğunu ve kendisine yarar sağlamadığını belirtti.
Şikayet başvurusu üzerine ombudsman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü başkanı ve öğretim üyeleriyle iletişime geçti. Eğitimciler ve ombudsman arasındaki görüşmeler sonucunda yüksek oranda görme engelli, öğrenci işaret dili dersinden muaf tutuldu.
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