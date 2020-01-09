Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 14’üncü robot yarışması başvuruları başladı. Yarışmasının bu yılki teması, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması ve 12 bin yıllık geçmişiyle ‘Tarihin sıfır noktası’ olarak adlandırılması nedeniyle 'Göbeklitepe'; sloganı ise 'Ahican Tarihin Sıfır Noktasında' olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular, 20 Mart'a kadar 'http://robot.meb.gov.tr' internet adresinden yapılabilecek.

ORTAOKULLAR DA DAHİL EDİLDİ

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı 11 Nisan'ın öncesinde yapılacak olan 14’üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması’na önceki yıllarda sadece lise ve üniversite öğrencileri başvurabiliyordu. Bu yılki yarışmaya mesleki ve teknik eğitimi tanıtma kapsamında, ortaokullar da dahil edildi. Bu amaçla ‘Çizgi İzleyen Temel Seviye’ ve ‘Tozkoparan Robot’ adıyla ortaokullar için yeni bir kategori eklendi. Bakanlığın ilan edeceği kategorilerde sıralamaya giren ekipler,22-27 Eylül'de yapılacak TEKNOFEST yarışmalarına katılabilecek.

18 BİNDEN FAZLA ROBOT GELİŞTİRİLDİ

2007'de başladığı günden bu yana robot yarışmalarına uluslararası düzeyde 25 bin 504 öğrenci ve danışman öğretmen katıldı. Öğrenciler, 132 robotla başlayan ilk yarışmadan son yarışmaya kadar 18 bin 141 robot geliştirdi. Uluslararası Robot Yarışmaları, mesleki ve teknik eğitim niteliğinin arttırılması, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.