Girişimciler 8 Mart’ta buluşuyor

Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim ekibinin düzenlediği ‘Sectoral Orienteering’ etkinliği bu yıl sekizinci kez öğrencileri, iş ve sanat dünyasından profesyonellerle buluşturuyor. Gazeteci Elif Ergu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek Kadın Girişimciler Paneli'ne 1K Kimya kurucusu Sevginar Baştekin, Biolive kurucusu Duygu Yılmaz, Dress Best Uniforms kurucusu Tülin Yazıcı ve SBS Bilimsel Bio Çözümler kurucusu Aslı Elif Tanuğur konuşmacı olarak katılacak. Zoru başaran kadınlar, hikayeleri ve motive edici konuşmalarıyla geleceğin girişimci kadınlarına ilham verecek. Panel, 8 Mart Perşembe günü 12.00-13.30 saatleri arasında Çekmeköy Kampüsü'nde gerçekleşecek.

ETKİNLİKLER BİR HAFTA SÜRECEK

5-9 Mart arasında yapılacak organizasyon kapsamında panel, sergi, workshop gibi etkinlikler bir hafta boyunca sürecek. Geniş bir etkinlik yelpazesinde firma, yönetici ve çalışanlarla bir araya gelen öğrenciler, ilgi duydukları ve merak ettikleri iş alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim edinme fırsatı bulacak.



Sectoral Orienteering 2018'in detaylı programı http://so.ozyegin.edu.tr/ adresinde.

