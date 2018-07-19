Gençler değişime dikkat
Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Geleceğin Meslekleri’ raporuna göre, önümüzdeki beş yılda şimdi öne çıkan beceriler değişecek.
Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Geleceğin Meslekleri’ raporu önümüzdeki beş yılda öğrencilerin nereye, nasıl odaklanması gerektiği konusunda önemli ipuçları veriyor. Beş yılda, şimdi öne çıkan becerilerin değişeceği belirtiliyor. Raporda, özellikle 2015-2020 arasında hangi işlerin daha çok ilgi çekeceği ve büyüme yakalayacağıyla ilgili veriler paylaşılıyor. Buna göre, önümüzdeki beş yılda mimari ve mühendislik en fazla gelişme hızı yakalayacak alanlar. Onları, bilgisayar ve matematik takip edecek. Ayrıca sırasıyla yöneticilik, finansal operasyonlar ve satış, pazarlama alanlarında da önemli gelişmeler yaşanacak. 2015’in en önemli becerileri arasında kapsamlı problem çözümü, işbirliği içerisinde çalışma, insan yönetimi, eleştirel düşünme, anlaşmaya varabilme, kalite kontrolü, servis oryantasyonları, muhakeme gücü ve karar verebilme, aktif dinleme ve yaratıcılık sayılıyor. 2020’de bu sıranın hızlı değişen dünya nedeniyle farklılaşacağı vurgulanıyor.
GÜNEYDOĞU ASYA’DA EĞİTİM ATAĞI
British Council, ‘Dünya Yükseköğretiminin Şekli: ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Ülkelerini Anlamak’ raporunu yayınladı. Son yıllarda bölgedeki ülkelerin eğitimde uluslararasılaşma çabalarının çok fazla arttığı vurgulanan raporda, dil bariyerlerinin devam etmesine rağmen Singapur gibi ülkelerin, uluslararası öğrenciler için sağladığı burs fırsatlarının çeşitlendiği belirtildi. Analizde ayrıca birçok ülkenin uluslararası işbirlikleriyle değişim programlarına özel mesai harcadığının altı çizildi. ASEAN ülkeleriyse Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur.
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