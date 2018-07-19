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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Eğitim
19.07.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Gençler değişime dikkat

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Gençler değişime dikkat

Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Geleceğin Meslekleri’ raporuna göre, önümüzdeki beş yılda şimdi öne çıkan beceriler değişecek.

Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Geleceğin Meslekleri’ raporu önümüzdeki beş yılda öğrencilerin nereye, nasıl odaklanması gerektiği konusunda önemli ipuçları veriyor. Beş yılda, şimdi öne çıkan becerilerin değişeceği belirtiliyor. Raporda, özellikle 2015-2020 arasında hangi işlerin daha çok ilgi çekeceği ve büyüme yakalayacağıyla ilgili veriler paylaşılıyor. Buna göre, önümüzdeki beş yılda mimari ve mühendislik en fazla gelişme hızı yakalayacak alanlar. Onları, bilgisayar ve matematik takip edecek. Ayrıca sırasıyla yöneticilik, finansal operasyonlar ve satış, pazarlama alanlarında da önemli gelişmeler yaşanacak. 2015’in en önemli becerileri arasında kapsamlı problem çözümü, işbirliği içerisinde çalışma, insan yönetimi, eleştirel düşünme, anlaşmaya varabilme, kalite kontrolü, servis oryantasyonları, muhakeme gücü ve karar verebilme, aktif dinleme ve yaratıcılık sayılıyor. 2020’de bu sıranın hızlı değişen dünya nedeniyle farklılaşacağı vurgulanıyor.

GÜNEYDOĞU ASYA’DA EĞİTİM ATAĞI
British Council, ‘Dünya Yükseköğretiminin Şekli: ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Ülkelerini Anlamak’ raporunu yayınladı. Son yıllarda bölgedeki ülkelerin eğitimde uluslararasılaşma çabalarının çok fazla arttığı vurgulanan raporda, dil bariyerlerinin devam etmesine rağmen Singapur gibi ülkelerin, uluslararası öğrenciler için sağladığı burs fırsatlarının çeşitlendiği belirtildi. Analizde ayrıca birçok ülkenin uluslararası işbirlikleriyle değişim programlarına özel mesai harcadığının altı çizildi. ASEAN ülkeleriyse Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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