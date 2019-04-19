‘Genç modacılar’ ödüllerini aldı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması sona erdi. 53 liseden 212 öğrencinin en iyi modeli ortaya çıkarmak için zamana karşı kıyasıya yarıştığı Beceri Yarışması'nda büyük ödülün sahibi Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. İkincilik ödülünü İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülük ödülünü ise Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi alırken, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en iyi takım çalışması ödülünü kazandı. Jüri özel ödülünün sahibi ise Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yarışmada toplamda 55 bin TL'lik para ödülü verildi. Birincinin 20 bin, ikincinin 15 bin ve üçüncünün 10 bin TL ödül aldığı gecede ‘jüri özel ödülü’ ve ‘en iyi takım çalışması’ ödülüne değer görülenler de 5'er bin TL'nin sahibi oldu.

‘HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR’

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiği belirtti. Gültepe, hazır giyimim Türkiye’ye döviz bırakan en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi. Hazır giyimin 20 bin kişiye istihdam sağladığını anlatan Gültepe, şöyle konuştu:

"Bu sektör geçmişte vardı, şimdi var, gelecekte de çok rahat bir biçimde var olacak. Katma değer yaratmada da hazır giyim çok önemli bir sektör. Burada da farkımızı ortaya koyuyoruz. Katma değerli ürün yapmanın en önemli yolu, 27 yıldan beri yapmış olduğumuz yarışmalar. Bu sene de beceri yarışmasının ikincisini düzenliyoruz. Bunu tüm Türkiye’ye yaymak bizim için çok önemli bir gurur kaynağı. Yarışmaya katılan tüm okullarımızı ve gençlerimizi yürekten kutluyorum."

‘GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLADILAR’

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu da, tüm katılımcıların yüzündeki o hissin ve ışığın hissedilmemesinin mümkün olmadığını belirterek, "Önümüzdeki sene İstanbul ilinin dışını aşabilecek biçimde bu yarışmada olabileceğimizi umuyorum. Mesleki eğitimin ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. 53 okulumuz bizlere çok güzel bir ekosistem yaşattı. Geleceğe daha umutla bakmamızı sağladıkları için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kendi geleceklerini ve kariyer planlarını yetenekleriyle belirleyecek öğrenciler için düzenlenen Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışmasının ödül törenine İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve MEB İstanbul İl Müdürü Levent Yazıcı başta olmak üzere sektörel dernek başkanları, ihracatçı birlikleri yönetim kurulu başkanları, ihracatçı birlikleri, TİM yönetim kurulu üyeleri, hazır giyim ve konfeksiyon sektör temsilcileriyle birlikte yarışmaya katılan okul temsilcileri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.