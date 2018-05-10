'Gelişen ekonomilerin en iyileri'nde 22 Türk üniversitesi
LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın ‘Gelişen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2018’ sıralamasına Türkiye’den 22 yükseköğretim kurumu girdi.
Times Higher Education (THE); Çin, Rusya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye gibi gelişen ekonomilerde en iyi 350 üniversiteyi belirledi. Öğretim kalitesi, araştırma etkisi, uluslararası görünüm ile endüstri-üniversite işbirliği gibi kriterlerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 22 yükseköğretim kuruluşu yer aldı.
Türkiye’den en iyi dereceyi 2017’ye göre bir sıra gerileyerek 16’ncı olan Koç Üniversitesi yaptı. Sabancı Üniversitesi 18’incilikteki yerini korurken, 2017’de 16 üniversitenin yer aldığı listeye bu yıl Türkiye’den 22 yükseköğretim kurumu girdi. Bilkent 45; Boğaziçi 54; İstanbul Teknik 64; ODTÜ 89 ve Hacettepe 140’ıncı oldu.
İLK 10’DA ÇİN DAMGASI
En iyi dereceyi geçen yıl olduğu gibi Çin’den Pekin Üniversitesi elde etti. Onu yine aynı ülkeden Tsinghua ile Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi takip etti. Çin, yükseköğretimdeki kalitesiyle ilk 10’da 7 sırayı almayı başardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle