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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN - Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
15.07.2019 - 09:58, Son Güncelleme:/

Gelecek hedeflerinizi belirleyin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 18 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar, tercih yaparken hayatlarının önemli bir dönemecinde bulunduklarının bilincinde olmalı. Doğru kararı vermek için öncelikle geleceğe dair hedeflerini belirlemeleri gerekiyor.

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Üniversite adayı öğrenciler şüphesiz ki önemli bir karar süreci eşiğinde. Bu süreçte en önemli risk kararsız kalmak. Hayatı bir yolculuk olarak ele alırsak, üniversite tercihi bu yolun en önemli kavşak noktalarından biri. Adaylar tercih yaparken hayatlarının önemli bir dönemecinde bulunduklarının bilincinde olmalı. Doğru kararı vermek için öncelikle geleceğe dair hedeflerini belirlemeleri gerekiyor. Öncelikle adayların ilgilendikleri alanları belirlemeleri, hedeflerini netleştirmeleri iyi bir başlangıç olacaktır. Önemli olan tercih ettikleri üniversitenin kazandıracağı donanımın ileride alan ve uzmanlık değişimine açık olacak özellikler kazandırması. Adaylar kendilerine meslek baskısı yapmadan, bireysel yetkinlik ve ilgi alanları doğrultusunda bir seçim yapmalı ve bu seçimi bir son değil bir başlangıç olarak değerlendirmeli.

KÜRESEL REKABETE UYUMLU BAKIŞ AÇISI
Dünya artık, siber sistemler, yapay zekâ, büyük veri eşliğinde gelişen ‘ileri akıllı toplum’ kavramını konuşuyor ve yaşıyor. Gençlerimiz, yeni koşullara adapte olarak kendilerini yeteneklerine en uygun disiplinlerde yetiştirmek ve geleceğe hazırlanmak zorunda. Eğitim kurumlarının bu çok yönlü, disiplinli, küresel rekabete uyumlu bakış açısına sahip olmaları kritik önem taşıyor. Bireylerin bir meslek alanında başarılı olmalarının ötesinde yenilikçi, değişimleri okuyabilen, analitik, çözüm odaklı ve esnek olmaları artık bir zorunluluk. Ancak, bu yaklaşımlar sağlam bir bilimsel temele dayanmadıkça yeniklikçi açılımlarla sonuçlanamaz. Bu nedenle tercih edilen akademik kurumun güçlü ve çeşitliliğe sahip temel bilimler üzerine kurgulanmış olması en çok dikkat edilmesi gereken özellik. Boğaziçi Üniversitesi olarak öğrencilerimizi ‘Yarından Sonrasına’ hazırlamak için onları meslek sahibi bireyler yapmanın da ötesinde, küresel ortama uyum sağlayabilen, evrensel değerlere sahip, açık fikirli, analiz yeteneği gelişmiş ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirmeyi çok önemsiyoruz.

PROF. DR. MEHMED ÖZKAN KİMDİR?
1986'da Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ABD’de Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Programı kapsamında, robotik cerrahi ve akıllı robotlar alanlarında devam ederek 1988’de master ve 1991’de doktora derecelerini aldı. Lisansüstü çalışmaları boyunca Vanderbilt Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, ‘Intelligent Robotics’ laboratuvar yöneticisi olarak ABD, Japon endüstriyel projelerinde ve NIH destekli projelerde görev aldı. Doktora döneminde Vanderbilt Üniversitesi, Nörocerrahi Kliniği’nde cerrahi robot Ar-Ge çalışmalarından sorumlu araştırmacı olarak çalıştı. 1992'de doktora sonrası araştırmaları için Japonya’nın Tokyo şehrinde özel bir kuruluşta çalışan Prof. Dr. Özkan, robotlarda kas benzeri nümatik eyleyicilerin kullanımı üzerine odaklandı. 1995 ile 2016 arasında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı; 2012-16 Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyondan sorumlu Rektör Danışmanlığı, 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapan Özkan, 2016’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak akademik görevine devam ediyor. 

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