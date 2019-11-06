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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.11.2019 - 10:03, Son Güncelleme:/

‘Geleceğin meslekleri’ 2020 YKS kılavuzunda yer alacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Geleceğin meslekleriyle ilgili yeni programları 2020 YKS tercih sisteminde kurgulayacağız. Bazı programların hayata geçirilmesi ötelenebilir ama amacımız, önümüzdeki sene geleceğin meslekleri programlarının açılmış olması" dedi.

‘Geleceğin meslekleri’ 2020 YKS kılavuzunda yer alacak
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlenen ‘Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği’ Kongresi'nin açılış töreninin ardından, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçen yıl geleceğin meslekleriyle ilgili bazı programlara öğrenci yerleştirildiğini belirten Saraç, şunları anlattı:
‘Geleceğin meslekleri’ 2020 YKS kılavuzunda yer alacak“Bu uygulamayla ilgili geniş kapsamlı bir adımın atılması için kongre düzenledik. Kongrede, ‘fen ve mühendislik bilimleri’, ‘sağlık bilimleri’ ve ‘sosyal bilimler’ alanlarında geleceğin meslekleriyle ilgili çalıştaylar düzenlendi. Çalıştaylara akademisyenler, rektörler ve başarılı özel sektör temsilcileri katıldı. Çalıştaydan çıkan önerilerin yükseköğretim sistemine hangi düzeyde alınacağı ayrı bir akademik çalışma gerektiriyor. Bu programlar sisteme lisans, önlisans, lisans üstü ya da mevcut müfredatların geliştirilmesi yoluyla entegre edilebilecek. Bu çalışmaların çıktıları YÖK'e sunulacak.

Süreçlerimizi sonuca, çıktıya odaklı olarak kurguluyoruz. Geleceğin meslekleri de kurgulanan bir süreç. Yoksa moda tabiriyle bir PR oluşturma çabası değil. Önümüzdeki sene, çok ciddi sayıda programlarımızda revizyona gideceğiz. Birbirini tekrarlayan ancak farklı adlarla sistemde olan programla ilgili çalışmamızı askıya çıkardık, böylece sistemi daha sade, yalın ve yönetilebilir hale getireceğiz. Bu ve geleceğin meslekleri çalışmalarımız, sistemin uluslararasılaşmasına da katkı sağlayacak. Bu süreçler, Türkiye'deki programların yurtdışındaki programlarla eş değerliliğinin mukayesesini çok kolaylaştırarak uluslararası öğrencileri tetikleyen bir unsur olacak.

GELECEK YILIN KONTENJAN PLANLAMASINA BAŞLADIK
Tüm bu çalışmalarla gelecek yılın kontenjan planlamasına şimdiden başladık. Gelecek yıl yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminde açıkladığımız programlar dışında yeni bir başarı sıralaması getirmeyeceğiz. Sınav yaklaştıkça öğrenciler açısından sürpriz niteliğinde bir değişikliğin olmaması gerekiyor. Geleceğin mesleklerini 2020 YKS tercih sisteminde kurgulayacağız. Bazı programların hayata geçirilmesi ötelenebilir ama amacımız, önümüzdeki ilk sene geleceğin meslekleri programlarının açılmış olması. Geleceğin meslekleriyle ilgili çalıştaylarda YÖK'e gelen önerilerin hepsinin tüm üniversitelerde açılmasını düşünmüyoruz. Uygun üniversitelere 'bu programları siz açabilirsiniz' diyeceğiz. Geleceğin mesleklerin bir kısmını üniversitelerin kapasitesine göre eşleştirip açıklayacağız. Süreçleri, tedricilik ve temkinlik üzerine kuracağız.

Üniversiteler YÖK'e kontenjan başvurularını nisan ayının ilk haftasında yapıyor. Geleceğin meslekleri için ayrı bir süreç öngörmüyoruz. 1-1.5 ay içinde bu süreçte belli bir aşamaya geleceğiz. Temkinli yani belli programlar için pilot üniversiteler seçerek süreci ilerleteceğimiz için riski de minimize etmiş olacağız. Liselerdeki rehberlik öğretmenlerinin geleceğin meslekleriyle ilgili yeni programları benimsemesi, içselleştirmesi ve sonra öğrencilere nakletmesi gerekiyor. Bu hususta, Milli Eğitim Bakanlığı ile de temas içinde olmamız lazım. Geleceğin meslekleri, sistemin bütününe yansımayacağı için sarsıcı bir etkisinin de olmamasını öngörüyoruz. Bu süreci yönetebileceğimize inanıyorum."

YÖK, ‘geleceğin meslekleri’nin yeni yol haritasını belirliyor
YÖK, ‘geleceğin meslekleri’nin yeni yol haritasını belirliyor
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