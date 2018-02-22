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    Gastronomi öğrencileri fuarda yarışacak

    Hürriyet Eğitim
    22.02.2018 - 16:09 | Son Güncelleme:

    Gastronomi öğrencileri 12-15 Nisan tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı’nda (IBATECH) yarışacak.

    Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı (IBATECH), gastronomi öğrencilerini sektörün profesyonelleriyle bir araya getirecek. Türkiye’de 20 dilde tanıtımı yapılan fuar IBATECH, 12-15 Nisan tarihleri arasında CNR Expo’da gastronomi öğrencilerinin yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) tarafından Türkiye’de ilki gerçekleştirilecek yarışmanın ön elemeleri pek çok ilde gerçekleştiriliyor. Fuarın ilk üç günü sürecek finallerde, aşçılık ve pastacılık eğitimi veren lise, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencileri her gün farklı kural ve konseptlerde yarışacak. Finalist takımlardan birinci olan okula, ‘Taşpakon Türkiye Kupası’ verilecek. Fuarın son gününde ise TAŞPAKON ana sponsoru La Lorraine işbirliğiyle canlı ekmek pişirimleri, display ekmek sunumlarından oluşan “La Lorraine Türkiye Şampiyon Ekmekçi” yarışması düzenlenecek.

    Etiketler: Gastronomi , ÖĞRENCİ , Yarışma , Uluslararası Ekmek Pasta Makineleri Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı , IBATECH
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