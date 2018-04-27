Fransız lisesinde ‘kapsül’ sergisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.04.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Fransız lisesinde ‘kapsül’ sergisi

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Fransız lisesinde ‘kapsül’ sergisi

‘Kapsül’ sergisi, Frankofoni Haftası kapsamında Türkiye ve Fransa'dan sanatçıları bir araya getiriyor. İlhamını aynı çatı altında bulunan ve Türkiye'nin en geniş fauna koleksiyonuna sahip Doğa Bilimleri Merkezi'nden alan sergi, izleyicileri ilk olarak bu merkezi görmeye davet ediyor. Rotanın ikinci durağı ise, sergi için özel olarak üretilen bilim kurgu filmlerinden tanıdık ama çevresinden kopuk ve yalıtılmış bir kapsül.

Frankofoni Haftası kapsamında Türkiye ve Fransa'dan sanatçıları bir araya getiren ‘Kapsül’ sergisi, ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin evsahipliği yaptığı sergi, 11 Mayıs’a kadar gezilebilecek. Sena Başöz, Jeanne Briand, Jonathan Bréchignac, Shezad Dawood, Ekin Kano, Lara Ögel, Ayça Telgeren, Pınar Yoldaş ve Bahar Yürükoğlu. Amira Arzık ve Gizem Karakaş'ın eş-küratörlüğünde gerçekleşen serginin tasarımını Fuat Eşrefoğlu, mimari danışmanlığını Aslin Ersan üstleniyor.

Tanıtım metninde sergi şöyle anlatılıyor:
İnsan toplama, biriktirme, kayda geçirme ve muhafaza etme odaklı, neredeyse takıntılı bir yaşam sürdürüyor. İz bırakma arzusunu, sonradan yıkacağı veya tahrip edeceği doğa tarihi ve arkeoloji müzelerinde gideriyor; yaşamını ve varlığını sürdürme umudunu -kapılarını bir felaket-sonrası açmayı planladığı- Svalbard Küresel Tohum Deposu'na gömüyor; ölümlülük duygusunu ve kaygısını bastırmak içinse kriyoprezervasyon tüpleri tasarlıyor ve hasta bedenlerini, geleceğin medikal teknolojilerinden yararlanacağı inancıyla -196 derecede donduruyor. İnsanın kendi inşa ettiği çizgisel zamana karşı koyma ve direnç gösterme stratejilerinin parçası olan tüm bu mekanlar ve içindekiler -insan, hayvan veya obje- hareketsiz ve sessizler.

‘Kapsül’ sergisi, insan-yapımı steril bu mağarada, insan / insan-olmayan türler, kültür / doğa, canlı / cansız ayrımını aşıp melez türler yaratmayı amaçlayan, kimi zaman da var olan ve ayakta kalan türlerle, kalıntılar üzerinden yeşerecek bir gelecek manzarası hayal eden eserleri bir araya getiriyor.”

Doğa Bilimleri Merkezi ve ‘Kapsül’, 11 Mayıs’a kadar hafta içi her gün 15:00-18:00 arasında ziyaret edilebilir.

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