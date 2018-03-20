Fenomenlerden üniversitede sosyal medya dersi

Son dönemlerde sosyal medyanın hayatımızdaki yeri arttı. İş hayatı için de önemi zamanla artan sosyal medyanın ünlü fenomenlerin katılımıyla anlatıldığı ‘Sosyal Medya ve Fenomen Kavramı’ başlıklı ders, MEF Üniversitesi’nde başladı. Zorlu Holding desteğiyle yapılan ders, sosyal medya ve dijital devrimin etkisiyle değişen iş ortamına öğrencileri hazırlamak, farklılaşan müşteri alışkanlıkları, pazarın dinamiklerini yorumlamak, sosyal medyanın marka iletişimindeki önemini ve vazgeçilmezliğini anlamayı amaçlıyor.

ÖĞRENCİLERE ‘YENİ NESİL MEDYA’ ANLATILIYOR

Sosyal Medya Uzmanı Serdar Özerman’ın ev sahipliğinde ağırlanan fenomenlerle, öğrencilere “Marka Yaratırken Sosyal Medya”, “Sosyal Medya ve Sanat Etkileşimi”, “Ün ve Sosyal Medya Fenomenliği”, “Sosyal Medyanın Kadını Erkeği Olur mu?”, “Yeni Nesil Medya” gibi farklı konuları anlatılıyor. Bugüne kadar Eylül Öztürk, Kalben, Akasya Asıltürkmen gibi birçok farklı fenomenin ağırlandığı derste önümüzdeki haftalarda, Sokak Röportajları, Var Böyle Tipler gibi farklı fenomenler ağırlanacak. Bu dönem sonuna kadar devam edecek olan ‘Sosyal Medya ve Fenomen Kavramı’ dersi her hafta perşembe günü saat 18.00’de MEF Üniversitesi Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanıyor.

‘AMACIMIZ MEDYAYI ETKİN ŞEKİLDE KULLANMAK’

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Yeni medya, gündelik hayatı ve iş hayatını büyük ölçüde değiştirdi. Bugün şirketler, rekabet güçlerini artırmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak sosyal medyayı görüyor. Amacımız özellikle son yıllarda daha da önem kazanan fenomen kavramıyla öğrencilerimize ve üniversitemiz youtube sayfası üzerinden ilgilenen herkese bu dersi açarak sosyal medyayı farklı profesyonel alanlarda en etkin şekilde kullanılmasını sağlamaktır” dedi.

‘İLETİŞİMİN ÖNEMLİ PARÇASI’

Dersin Koordinatörü Serdar Özerman, “Bugün milyonlarca kişi sosyal medyada içerik üretiyor. Tüm markalar, farklı stratejilerle sosyal medyada görünürlüklerini artırmayı hedefliyor. Sosyal medya, hem ticari hem politik alanda etkisini ve önemini artırıyor. Artık sosyal medya, iletişim stratejilerinin önemli bir parçası haline geldi. Tüketicilerin, müşterilerin sosyal medyada geçirdikleri sürenin artması; bu mecrayı şirketler ve marka açısından önemli bir pazarlama kanalı haline getirdi. Bu dersle amacımız fenomenler eşliğinde öğrencilerimizin sosyal medyayı aktif şekilde profesyonel hayatlarında kullanmalarını sağlamak” diye konuştu.