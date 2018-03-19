Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Fakülteye hoca bulunamıyor

    Fakülteye hoca bulunamıyor

    İHA
    19.03.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Adıyaman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin eğitim-öğretim hayatına başlaması için alınması gereken üç öğretim üyesi için ikinci kez çıkılan ilana başvuru olmadı.

    Adıyaman’ın Besni İlçesinde bulunan Mimarlık Fakültesi’nin eğitim-öğretime başlayabilmesi için gerekli olan en az üç öğretim üyesinin alınması için Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12 Ocak 2018 tarihinde çıkılan ilana başvuru olmadı. Bunun üzerine 9 Şubat 2018'de yeniden ilana çıkıldı. Çıkılan ikinci ilana da uygun başvuru olmadı.

    Mimarlık Fakültesi binası inşaatında incelemelerde bulunan fakültenin dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, binanın bitme aşamasına geldiğini ancak hoca bulunamamasından dolayı Mimarlık Bölümü’ne 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacağını söyledi.

    Fakülteye hoca bulunamıyor

    Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün gayretleri ile YÖK'ten aldığı üç öğretim üyeliği için ikinci kez çıkılan ilana da başvuru olmaması bizi üzdü. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki çıkılan ikinci ilana da başvuru yapılmadığından kadrolar boş kaldı ve fakülte önümüzdeki yıl da eğitim-öğretime başlama fırsatını kaçırdı. Temennimiz Besni'ye yapılan bu yatırımların boşa gitmemesi, heba olmaması için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün ve Besnililerin gayretleriyle en kısa sürede Mimarlık alanında doktora yapmış üç öğretim üyesi bulunarak Mimarlık Fakültesi’nin eğitim-öğretime başlaması” dedi.

    Etiketler: Adıyaman Üniversitesi , fakülte , ÖĞRENCİ , Akademisyen , Mimarlık Fakültesi
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri