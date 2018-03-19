Fakülteye hoca bulunamıyor

Adıyaman’ın Besni İlçesinde bulunan Mimarlık Fakültesi’nin eğitim-öğretime başlayabilmesi için gerekli olan en az üç öğretim üyesinin alınması için Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 12 Ocak 2018 tarihinde çıkılan ilana başvuru olmadı. Bunun üzerine 9 Şubat 2018'de yeniden ilana çıkıldı. Çıkılan ikinci ilana da uygun başvuru olmadı.

Mimarlık Fakültesi binası inşaatında incelemelerde bulunan fakültenin dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, binanın bitme aşamasına geldiğini ancak hoca bulunamamasından dolayı Mimarlık Bölümü’ne 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacağını söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün gayretleri ile YÖK'ten aldığı üç öğretim üyeliği için ikinci kez çıkılan ilana da başvuru olmaması bizi üzdü. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki çıkılan ikinci ilana da başvuru yapılmadığından kadrolar boş kaldı ve fakülte önümüzdeki yıl da eğitim-öğretime başlama fırsatını kaçırdı. Temennimiz Besni'ye yapılan bu yatırımların boşa gitmemesi, heba olmaması için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün ve Besnililerin gayretleriyle en kısa sürede Mimarlık alanında doktora yapmış üç öğretim üyesi bulunarak Mimarlık Fakültesi’nin eğitim-öğretime başlaması” dedi.