Eski milli halterci öğretmen, yeni sporcular yetiştiriyor

Halterde hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çeşitli dereceler elde eden Ekrem Ağıllı, 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) milli sporcu atama kontenjanı kapsamında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. Ağıllı, yeni sporcular yetiştirmek için ilçede yetenekli öğrencileri bulup, kurduğu kulüp çatısı altında topladı.

‘BENDEN İYİ OLACAKLARINA İNANIYORUM’

Ekrem Ağıllı, altı yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını ve bu sürede halter sporuna yatkın yetenekli sporcuları yetiştirmeye çalıştığını söyledi. Görevini 2016'dan beri Bünyan ilçesi Karakaya Ortaokulu'nda sürdürdüğünü belirten Ağıllı, şunları anlattı:

"Burada halter sporuna yatkın sporcuların olduğunu gördüm. Daha sonra Karakaya İlköğretim Spor Kulübü’nü kurduk. Burada yetişen çocuklarla il birincilikleri elde ettik. Çocukları okulumuz adına Türkiye şampiyonalarına götürdüm. Daha sonra Bünyan ilçesinin merkezinde bir salon ararken, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştük. Onlar da bize bir oda tahsis etti. Burada yaklaşık bir senedir şampiyonalara hazırlanıyoruz. 17-18 öğrencimiz Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Toplamda ise 30'a yakın sporcumuz var. Milli sporcuydum, öğrencilerim benden daha iyi olsun diye onları halter branşıyla tanıştırdım. Benden iyi olacaklarına da inanıyorum. Sabah antrenmanıyla hazırlıklara başlıyoruz. Okuldan fırsat bulan öğrenciler çalışmalara dahil oluyor. Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda sporculardan 16 yaşındaki Işıl Işık 45 kiloda ikinci, 12 yaşındaki Hayrullah Efe Bolgi de minikler 55 kiloda üçüncü oldu."

Öğrencilerden Hayrullah Efe Bolgi ise, halterle öğretmeni sayesinde tanıştığını ve bazen sakatlıklar yaşasa da bu sporu sevdiğini söyledi. Işıl Işık ise Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmeyi hedeflediğini belirtti.