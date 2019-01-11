Erişime açık tez sayılarının oranı yüzde 99'a çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriErişime açık tez sayılarının oranı yüzde 99'a çıktı
GeriEğitim Erişime açık tez sayılarının oranı yüzde 99'a çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
11.01.2019 - 12:08, Son Güncelleme:/

Erişime açık tez sayılarının oranı yüzde 99'a çıktı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK'ün girişimiyle başlatılan yasal süreç sonucunda, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılmasıyla birlikte erişime açık tez sayısının oranı 2017 yılında yüzde 56.3 iken, 2018 yılında yüzde 98.7'ye yükseldi. YÖK Ulusal Tez Merkezi'nin verilerine göre, tezlerden 2018 yılında 4 milyon 19 bin 895 araştırmacı yararlandı, toplam 14 milyon 640 bin 189 tez indirildi” dedi.

Erişime açık tez sayılarının oranı yüzde 99'a çıktı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılmasının ardından, erişime açık tez sayısı oranının 2018 yılında yüzde 98.7'ye yükseldiğini söyledi. Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, erişime açık tez sayılarının detaylı verileriyle ilgili bilgilere yer verdi.

"YÖK'ün girişimiyle başlatılan yasal süreç sonucunda, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılması ile birlikte erişime açık tez sayısının oranı 2017 yılında yüzde 56.3 iken, 2018 yılında yüzde 98.7'ye yükseldi" diyen Prof. Dr. Saraç, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nin 31 Aralık 2018 tarihli verilerini gösteren tabloyu da paylaştı.

Erişime açık tez sayılarının oranı yüzde 99a çıktı

Tabloya göre, toplam tez sayısı 520 bin 456, erişime açık tez sayısı da 343 bin 631 oldu. Tezlerden 2018 yılında 4 milyon 19 bin 895 araştırmacı yararlandı. Bu dönemde toplam 14 milyon 640 bin 189 tez indirildi. 2017 yılında sisteme 36 bin 610 tez eklenirken, erişime açık tez sayısı 20 bin 617 oldu. 2018'de ise sisteme 41 bin 816 tez eklendi. Erişime açık tez sayıları ise 41 bin 314'e yükseldi. Böylelikle 2017 yılında yüzde 56.3 olan erişime açık tez sayısının oranı 2018'de yüzde 98.7'ye çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erişime açık tez sayılarının oranı yüzde 99'a çıktı

Üniversite öğrencilerinden uluslararası başarı

İş sağlığı ve güvenliği müfredata giriyor

AÖF final sınav yerleri nasıl sorgulanır? Sınava saatler kaldı!