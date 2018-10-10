Engelli öğrenciler bu lisede meslek öğreniyor
Dünya Serebral Palsili Günü Organizasyonu'nda eğitim alanında 75 ülke arasında en iyi proje ödülü alan MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler çapraz kaynaştırma sayesinde hem sosyalleşiyor hem de gelecekteki mesleklerine hazırlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl eğitim öğretim faaliyetinin başladığı SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, serebral palsili öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilere çapraz kaynaştırma kapsamında aynı ortamda mesleki eğitim veriliyor. Böylece engelli öğrencilerin meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.
SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Saran, serebral palsili öğrencilere, tarım, bilişim teknolojileri ve radyo televizyon alanlarında eğitim verdiklerini belirterek okuldaki kaynaştırma sınıflarında serebral palsili ve normal gelişim gösteren öğrencilerin birlikte eğitim gördüklerini söyledi.
Okulun engelli öğrencilerin erişebilirliklerini artıracak, onlara özgürlük alanları kazandıracak fiziksel özelliklerde tasarlandığını belirten Saran, "Bu okulda amacımız serebral palsili çocuklarımızın meslek lisesi diploması alarak istihdama katılmalarını sağlamak. Zaman içinde amaçlarımıza ulaşarak çocuklarımızın farklı meslek alanlarında istihdam edildiklerini görmek istiyoruz" dedi.
'EN İYİ PROJE ÖDÜLÜNÜ ALDIK'
Saran, Avustralya'da düzenlenen 6 Ekim Dünya Serebral Palsili (SP) Günü Organizasyonu'nda ödüle layık görüldüklerini hatırlatarak, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, 75 ülke arasında eğitim alanında 2018 yılının en iyi projesi ödülünü kazandığını söyledi.
Okulda özel eğitim gören 20 öğrenci olduğunu anlatan Saran, "Okulumuzdaki iki hafif düzey sınıfımızda 14, orta-ağır düzey sınıflarımızda da altı olmak üzere 20 özel eğitim öğrencimiz var. Ayrıca okulumuzda 60 kaynaştırma öğrencimiz, 103 normal gelişim gösteren öğrencimiz var. Çocuklarımız okul içerisinde, birlikte yan yana eğitim görüyor, kaynaşıyor, sosyalleşiyor. Hepsi mutlu bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.
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