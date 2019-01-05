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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:/

Engelli öğrenciler bez çanta üretiyor

MEB’e bağlı Özel Eğitim Meslek Okulları'nda zihinsel engelli öğrencilerin ürettiği bez çantalara, Türkiye'de plastik poşetlerde ücretli döneme geçilmesinin ardından talep arttı.

Engelli öğrenciler bez çanta üretiyor
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Türkiye'de 1 Ocak tarihi itibarıyla çevreye zararlı olan plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için ücretli döneme geçildi. Bu da bez çantaya olan talebi arttırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Bursa'daki Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, yeni yılda piyasadan 40 bin adet bez çanta siparişi aldı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, zihinsel engelli çocukların mesleki yeteneklerini geliştirmek ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla Özel Eğitim Meslek Okullarının bulunduğunu, bu okullarda el sanatlarından tekstile, mobilya ve iç mekan tasarımından bilişim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim verildiğini söyledi.

Engelli öğrenciler bez çanta üretiyor

Bakanlık tarafından geliştirilen Özel Eğitimi İyileştirme Projesi kapsamında da hafif düzey zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Meslek Okullarının atölyelerini çağın gereklerine uygun bir şekilde modern hale getirdiklerini, bununla beraber öğretim programlarını sektör ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellediklerini belirtti.

Bilgili, konuşmasına şöyle devam etti:
"Engelli öğrenciler, işlerine sadakatle bağlı, tam olarak güven duyabileceğimiz bireyler. Çok fazla iş bilincine sahip olmaları, istekli ve enerjik bir şekilde çalışmaları, onların en belirgin özellikleri. Kendileriyle ilgili ön yargılar kırıldığında, üretebilmeleri için gerekli ortam sağlandığında pek çok şey yapabilecekleri görülecek, doğayla dost bez çanta gibi örneklerin sayısı gün geçtikçe çoğalacak. Tüm sektör temsilcileri, engelli bireylerin istihdamına katkı sağlama, onların hayata tam katılımlarının önündeki engelleri kaldırmaya destek olmuş oluyor."

Engelli öğrenciler bez çanta üretiyor

ATIK KUMAŞLAR ÇEVREYLE DOST ÇANTALARA DÖNÜŞÜYOR
Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda zihinsel engelli öğrenciler, 2014'ten bu yana tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşları, okullarında bulunan giyim ve tekstil atölyelerinde büyük bir özveriyle dikerek çeşitli ebatlarda bez torbalara dönüştürüyor. Öğrencilerin ‘Doğaya Fayda, Eğitime Fayda’ sloganıyla üretmeye başladıkları bez torbalar, ücretli plastik poşet uygulaması sonrasında Bursa'da çeşitli market ve eczanelerde de satışa sunuldu.

Öğrenciler, bu atölyelerde ürettikleri ürünlerle hem doğanın korunmasına katkı hem de kendilerine maddi kazanç sağlıyorlar. Vatandaşlar ise doğayla dost bu çantalarla hem çevreyi koruyor hem de zihinsel engelli çocuklara destekte bulunuyor.

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