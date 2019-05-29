Elementleri şarkı söyleyerek öğreniyorlar

Rize'de görevli kimya öğretmenleri, elementleri sevilen şarkılar eşliğinde öğrettikleri öğrencilere kimya dersini sevdirdi. Rize Tevfik İleri Anadolu Lisesi kimya öğretmenleri Mehmet Baykal ve Funda Gevezoğlu, öğrencilerine kimya dersini sevdirmek için yaklaşık iki ay önce farklı bir yöntem uygulamaya karar verdi. Baykal ve Gevezoğlu, öğrencilerin müziğe ilgisinden yola çıkarak dersleri daha eğlenceli hale getirmek için çalışma başlattı. Öğrencilerin bildiği dört şarkının sözlerini 118 elementin adıyla değiştiren öğretmenler, bu sayede gençlerin şarkı söyleyerek dersi daha kolay öğrenmelerini sağladı. Öğretmenler, öğrenciler için üzerinde kimyayla ilgili görsellerin yer aldığı tişört de yaptırdı.

‘AMACIMIZ KİMYA DERSİNE İLGİYİ ARTTIRMAK’

Öğretmenlerden Mehmet Baykal, bu yıl okulda kimya günü etkinliği başlattıklarını söyledi. Bunu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Baykal, "Amacımız öğrencilerin kimya dersine ilgilerini arttırmak. Bu öğrenciler zaten yarınımızın mühendisleri ve bilim insanları olacak. Uygulama öğrencilerin de hoşuna gitti. Öğrenciler özellikle günlük hayatta karşılarına çıkan herhangi cisim veya eşyanın içerisinde hangi elementin olduğunu sorgulamaya başladı. Kimyayı dersten ziyade günlük hayata indirgediğimizin bir ölçüsü bu bizim için. Bunu görünce mutlu olduk" dedi.

‘KİMYA DERSİNDEN KORKUYORLARDI’

Funda Gevezoğlu ise amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Öğrenciler kimya dersinden korkuyor ve sevmiyorlardı. Hocamla birlikte bu dersimizi sevsinler ve ilgi göstersinler istedik. Bunun için koro çalışması başlattık. Var olan şarkı sözlerini değiştirdik. Öğrencilerimiz enerji katarak şarkımızı daha da güzelleştirdi. Tişört hazırlattık. Bu tişörtlerin arkalarında kimyayla ilgili ilginç şeyler var. Bu sayede öğrencilerin derslere ilgileri de artmış oldu."

‘DERSE OLAN BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ’

Okulun 9’uncu sınıf öğrencisi Buse Gündüzlü, kimya dersine ön yargısının değiştiğini, kimyanın korkulacak bir ders olmadığını anladığını söyledi. 12’nci sınıf öğrencisi Doğa İhtiyar da kimya dersini çok sevdiğini belirterek, "Kimyaya bakış açım değişti. Yarar sağladığını düşünüyorum. Akılda kalıcılığı sağlıyor. Organik kimya şarkısı söyledik. Ben bu şarkıyı sürekli tekrar edince elementler aklımda kalıyor" dedi.