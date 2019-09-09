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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.09.2019 - 12:31, Son Güncelleme:/

Eğitim sevdalıları, Darüşşafaka için buluştu

Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere sekiz yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, Bodrum’da tanıtım toplantısı düzenledi.

Eğitim sevdalıları, Darüşşafaka için buluştu
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Bireysel ve kurumsal bağışçılarının destekleri sayesinde annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere sekiz yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Rezidansları’nın tanıtımını Bodrum’da düzenlediği özel bir organizasyonla yaptı. Çağdaş Holding ev sahipliğinde, Kebap Guru’da düzenlenen geceye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Cemiyet çalışanları, bağışçıları, mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

EĞİTİMLE DEĞİŞEN YAŞAM HİKAYELERİ YAZIYOR
Organizasyonda konuşan M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:
“Cemiyetimiz 156 yıldır, bağışçılarının sayesinde, annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocukların eğitimle değişen yaşam hikayelerini yazıyor. Yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştiriyor. Bir kez daha bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan tüm bağışçı ve dostlarımıza, hayırsever birey ve kurumlara, Darüşşafaka ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.

REZİDANSLARDA 500 BAĞIŞÇI YAŞIYOR
Darüşşafaka Cemiyeti sadece bağışlarla ayakta duran bir kurum. Bu bağış modeli içerisinde Darüşşafaka Rezidansları da büyük önem taşıyor. Ülkemizde ve hatta dünyada bu modeli uygulayan başka bir kurum, kuruluş ya da şahıs bulunmuyor. Buradan yola çıkarak biz de ‘Çocuklarımızın başarısında yeriniz hazır…’ dedik. Çünkü bugün ileri yaş bakımında örnek teşkil eden Darüşşafaka Rezidansları, bir yandan değerli bağışçılarımızın ileri yaşlarını huzurlu, mutlu, sağlıklı ve rahat bir ortamda geçirmesini sağlarken, diğer yandan da öğrencilerimiz için kaynak oluşturuyor. İstanbul’da Yakacık, Maltepe ve Şenesenevler; İzmir’de Urla Rezidansımızda yaklaşık 500 saygıdeğer bağışçımız hayatlarının ikinci baharını yaşıyor. 65 yaş ve üstü kişiler, Cemiyetimize yapacakları bir kereye mahsus yaptıkları bağışla, yaşamlarını beş yıldızlı otel konforu sunan rezidanslarımızda sürdürebiliyor. Üstelik, siz bu üst düzey hizmeti alırken Darüşşafakalı öğrenciler de sizlerin bağışlarıyla yurt içinde ve yurt dışında başarıdan başarıya koşuyor. Bizler sizlerin konforu, mutluluğu ve sağlığı için canla başla çalışıyoruz. Sizleri de öğrencilerimizin başarılarında yer almaya Rezidanslarımıza davet ediyor ve büyük bir heyecanla bekliyoruz.”

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