Down sendromlu Türk genci BM’de konuştu

21 Mart’ta Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki genel merkezinde düzenlenen Dünya Down Sendromu Konferansı’nda, Down Sendromu Derneği’nin ‘Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı’nı down sendromlu Türk genci Cem Osborn anlattı. Çalışan down sendromlu bireyleri temsilen konuşan Osborn, “İş hayatında olduğum için çok mutluyum. Ben de herkes gibi bağımsız bir hayat sürmek ve kendi paramı harcamak istiyordum. Şimdi kendim çalışıp, kazanıyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Hareketli, renkli bir işim var. Hilton İstanbul Bomonti’de misafir karşılama görevlisi olarak çalıştığım işimde pek çok Türk ve yabancı misafirle tanışıyorum. Bazen beni iş yerimde çalışırken görenler, özellikle İngilizce konuştuğumu duyunca şaşırabiliyor. Ama ben ve benim gibi pek çok arkadaşım başarıyla çalışıyoruz. Yeter ki fırsat verilsin” dedi.

14 ŞEHİRDE 51 DOWN SENDROMLU İSTİHDAM EDİLDİ

BM New York’ta 21 Mart günü çok sayıda ülkeden gelen engelli derneklerinin ve engelli istihdamı yapmayı planlayan şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelen Down Sendromu Derneği yetkilileri, program ve deneyimlerini aktardı. Programı Türkiye’de geliştiren ve uygulayan dernek adına başkanı Gün Bilgin, down sendromlu gençlerin iş hayatına katılımına olanak sağlayan programın nasıl geliştirildiğini ve işlediğini anlattı. Bilgin sunumunda Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum Programı kapsamında 2012-2017 arasında 14 şehirde, 51 down sendromlu bireyin, 16 farklı firmada çalıştığından ve istihdamın sürekliliği oranının yüzde 88 olduğundan söz ederek, şunları söyledi:

“Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinde uygulanan Anadolu Üniversitesi ile işbirliği yapılarak bir eğitim programı haline getirildi. Şu anda çabamız, hem DS hem de diğer zihinsel engelli popülasyonunun başarılı şekilde istihdamına yönelik çalışacak destekli istihdam iş koçları yetiştirerek, programın yaygınlaştırılması ve bunun bir devlet politikası haline getirilmesi.”