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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
31.12.2018 - 11:42, Son Güncelleme:/

Doktora öğrencilerine müjde… Burslar arttı

YÖK, Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan ‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’nu Mart 2019'dan itibaren 2 bin 250 liraya yükseltti. İş dünyasından gelen talepler neticesinde çalışan doktora öğrencilerine verilmeye başlanan burs da 550 liraya çıkarıldı. Türkiye'nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli tematik alanında toplam 3 bin 200 doktora öğrencisi burs alıyor.

Doktora öğrencilerine müjde… Burslar arttı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK tarafından öncelikli alanlarda Türkiye'nin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2 bin kişi için uygulamaya konulan ‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ verilmeye devam ediliyor. Yükseköğretim tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan ulusal ölçekli doktora programı ‘100/2000 YÖK Doktora Projesi’nin yeni dönem başvurularını 27 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde alan YÖK, burs miktarlarını da artırdı. Bu kapsamda 2017'de aylık 1.800; 2018'de ise 2 bin lira olan bursun Mart 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin 250 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

ÇALIŞAN DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE DE DESTEK VERİLİYOR
Daha önce iş dünyasından gelen talepleri dikkate alarak program kapsamında çalışan doktora öğrencilerine de burs vermeye başlayan YÖK, bu kapsamdaki burs miktarını da 550 liraya yükseltti. Rakam, Mart 2019'dan itibaren geçerli olacak.

‘BİLİŞİM, DİJİTALLEŞME VE TARIM’ ODAKLI YENİ ALANLAR EKLENDİ
Öte yandan, her bir çağrıda 100 öncelikli alanda güncellemeye giden YÖK, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nın 5'inci çağrı döneminde de ilgili paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucunda desteklenecek yeni alanları belirledi.

Yeni alanlar şöyle:
- Ağ teknolojileri (5g, nesnelerin interneti),
- Akıllı enerji sistemleri, bitki genetiği ve tarımsal biyoteknoloji (tohum araştırmaları ve aşı teknolojisi),
- Blokzincir teknolojisi,
- Güvenlik ve güvenilirlik mühendisliği,
- Hijyen, sanitasyon ve gıda güvenliği,
- Kuantum programlama,
- Nükleer enerji,
- Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri,
- Siber güvenlik/kriptoloji,
- Sistem mühendisliği,
- Sürdürülebilir tarım (yenilikçi ve iyi tarım uygulamaları),
- Uzay ve havacılık mühendisliği (uydu ve uydu fırlatma teknolojileri dahil),
- Yapay zeka ve makine öğrenmesi,
- Yazılım mühendisliği,
- Yenilikçi gıda işleme teknolojileri ve gıda biyoteknolojisi,
- Hastane enfeksiyonları ve antimikrobiyal direnç,
- Odyoloji ve konuşma bozuklukları,
- Toksikoloji,
- Yaşlanma ve yaşlı sağlığı,
- Anayasa hukuku,
- Bilişim hukuku,
- Eğitimde dijitalleşme,
- İspanyol dili ve edebiyatı,
- Kore dili ve edebiyatı.

3 BİN 200 DOKTORA ÖĞRENCİSİ BURSTAN FAYDALANIYOR
100/2000 YÖK Doktora Projesi’ kapsamında yükseköğretim kurumları, ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 tanesi için en az üç kontenjan talep ederek başvuru yapabiliyor.

YÖK'ün verilerine göre, ilk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde çağrıya çıkılan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında, Türkiye'nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli tematik alanında toplam 3 bin 200 doktora öğrencisi burs almaya devam ediyor.

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