Doğru yorumlayan kazanır
Liselere Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. 1 Haziran’da 8’inci sınıf öğrencileri iyi bir lise için yarışacak. Stresini yenenler, soru çözme taktiklerini iyi bilenler, doğru anlayıp yorumlayanlar kazançlı çıkacak. Üç günlük yazı dizisinde uzmanlardan ders ders tüyolar aldık. İşte başarıya giden yol haritası:
1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) iki haftadan az kaldı. Adaylar, sınav için son hazırlıklarını yapıyor. Sınavın ilk oturumundaki sözel alanda 20 Türkçe, 10 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 yabancı dil olmak üzere toplam 50 soru sorulacak. İkinci oturumdaki sayısal alanda ise öğrencilere 20 matematik, 20 fen bilimleri olmak üzere 40 soru yöneltilecek. Liselere yerleştirme sisteminin değişmesiyle soru tarzları da farklılaştı. Uzmanlara göre, sorunun ne istediğini anlamak çok önemli. Bugün sözel alandaki soruların çözümüyle ilgili tüyolara yer verdik. Yazı dizimizin ikinci gününde fen bilimleri, üçüncü gününde ise matematik testinde başarılı olmak için ipuçları yer alacak. Sınav stresiyle başa çıkma stratejileri, LGS dışındaki yerleştirmelerle ilgili bilgiler de olacak. İşte Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları’nın sözel alanla ilgili önerileri:
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
FERDA GENÇEL (SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI): UZUN SORUYA ‘KESİN ZOR’ DEMEYİN
Soru kökünü iyi anlamadan cevabı düşünmeyin.
Sorulara önyargıyla yaklaşmayın. Uzun sorulara “Kesin zordur” ya da “Bu kadar kolay bir soruyu herhalde sormazlar” diye düşünmeyin. Ayrıca çok kolay olduğunu düşünseniz bile bütün seçenekleri okuyun.
Çözerken soru kökündeki ‘ulaşılamaz, çıkarılamaz, değildir’ gibi olumsuz ifadelere dikkat edilmediği için doğru yapabilecekleri sorular kaçabiliyor. Bu uyarıcı kelimeleri dikkatli okuyun.
Derse ait kavramları bilmek, paragrafta bu kavramlara yönelik soru geldiğinde, bilgiyi o doğrultuda yorumlamak, size paragrafı anlamada ve yorumlamada kolaylık sağlar. Ancak bilmediğiniz herhangi bir kelime görünce bütün sorunun onunla ilgili olduğunu da düşünmeyin. Böyle bir durumda soruları panik olmadan, paragraftaki diğer kavramların altını çizerek, onların çözüme yönelik anahtar kelimeler olduğunu unutmadan çözün.
TAKILMALARA KARŞI TURLAMA TEKNİĞİ
Sorunun tam olarak ne istediğine bakın. Bir soruya takıldığınızda turlama tekniğini kullanarak onu bırakıp sonrakine geçin. Tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınıza tekrar dönün.
Sınav sırasında zamanı iyi kullanın, azalan sürenin oluşturduğu stres ve kaygının soruların tam olarak okunmasını ve doğru cevaba ulaşılmasını engellediğini unutmayın.
Her sorunun bir tek cevabı var, optik/kitapçık kontrolü sırasında emin olmadıkça cevabı değiştirmeyin.
Unutmayın, tarihi, kronolojiden ayıran yorumdur. Bu nedenle sorunun cevabını ararken yorum gücünü, verilen paragrafa göre sınırlayın.
TÜRKÇE
TÜLAY UĞURLUDURAL (TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI): İSTENİLENİ İYİ ANLAYIN
MEB’in paylaştığı Türkçe örnek sorular, günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinler üzerinden görsel beceriye ve sözel mantığa dayanıyor. Bu yeni soru tiplerinin doğru çözülmesinde sorunun iyi anlaşılması çok önemli. Öncelikle ne istendiğini çok iyi anlayın.
Fotoğraf, tablo, karikatür, kartpostal gibi görselleri ve liste, diyagram, tablo, kroki, afiş, kullanım kılavuzu, broşür gibi karma içerikli metinleri okuma, yorumlama becerisini ölçen sorularda ayrıntılara dikkat edin.
Örnek sorularda genellikle görsel yorumlama, metinden ya da görselden çıkarım yapma, metinler arası ilişki kurma, bilgiden çıkarımda bulunma gibi ölçme unsurları kullanılıyor. Soruların uzunluğu ve tipleri nedeniyle zamanı doğru değerlendirmek belirleyici olacak.
ELEME YÖNTEMİYLE ÇÖZÜN
Bu yıl kavrama, mantık ve dikkat becerisinin önplanda olacağı söylenebilir. Dil bilgisinde aynı soruda birden fazla dil bilgisi kuralına hakim olmayı gerektiren ve analitik yeteneği ölçen sorular dikkat çekiyor.
Dersin temel kazanımları arasında olan yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle dil bilgisi sorularında, bir ek ya da sözcük anlamı büyük ölçüde etkilediğinden, analiz yaparak ilerlemek hem dikkatsizliği engelleyecek hem de cevaptan emin olmanızı sağlayacak.
ANALİZ YAPARAK İLERLEYİN
Soru dağılımının ağırlıklı olarak okuma-anlama becerisini ölçen sorulardan oluşacağını düşünerek, şunları yapın: Öğrenciler, en çok paragrafta anlam konusunda zorlanıyor. Paragraf sorularını anlayabilmek için öncelikle soru kökünü iyi okuyun, konusundan hareketle ve anahtar kelimeler üzerinden metni çözümleyin. Sözcükte anlam konusunda ise mecaz anlamla ilgili sorularda verilen sözün gerçek anlamından hareketle çıkarımda bulunun. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde günlük hayattaki hatalı kullanımlardan kaçının ve dikkatli çözün.
YABANCI DİL
ALTAN AZAPLAR (YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANI): ZAMAN KULLANIMI ÖNEMLİ
LGS İngilizce örnek soruları, grafik okuma-yorumlama, sonuç çıkarma, günlük hayat ve yaşam becerileriyle ilgili sorunlara çözüm bulma becerilerini ölçmeye odaklanıyor. Kelimelerin birebir anlamını sormaktan ziyade, öğrencilerin okuma parçası ve görselleri yorumlayarak anlamı bulmaları isteniyor. Buna göre çalışın.
Görsele dayalı sorularda günlük hayatla alakalı davetiye yazma-yorumlama, yemek tarifi anlama-tamamlama, bilgisayar kullanım becerileri, doğal afetlerle mücadele ve tedbirler, telefon diyaloğunu anlama-tamamlama, ev işlerinin ailede paylaşımı tarzı sorular olacağını öngörüyoruz.
MEB kitaplarının arkasındaki glossary’de yer alan ünite anahtar kelimelerine kesinlikle göz atın.
Süre tutarak bol soru çözün.
Görsele ve grafiğe göre yanıt istenen soruda, veriye dikkat edin.
İngilizcenin sınav kitapçığında sonda olması nedeniyle, zaman yönetimini iyi yapın.
Bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşınca panik yapmadan, bağlamdan onun anlamını tahmin etmeye çalışın.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
YASEMİN ARAYAN (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI): TERİM VE OLAYLARI ÖĞRENİN
Kader İnancı, Zekât ve Sadaka, Din ve Hayat, Hz. Muhammed’in Örnekliği, Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri ünitelerinin tamamından sorumlusunuz. Özellikle zekâtın kime, hangi oranda verileceği, dinin gayelerinin neler olduğu gibi bilgi sorularında soru kökündeki olumlu ve olumsuz ifadelere dikkat edin.
Sorudaki ayet, hadis ve olayı iyi yorumlayın, iki şık arasında kaldığınızda metni tam karşılayan bilgi ya da yorumu tercih edin.
‘Hz. Muhammed’in Örnekliği’ ünitesiyle ilgili güncel hayattan örnekleri, Peygamberimizin yaşamındaki olaylarla karşılaştırarak düşünün. Soruda istenileni, ‘merhamet, güvenilirlik, adalet’ gibi kavramların anlamını düşünerek cevaplayın.
Müfredattaki surelerin anlamlarını yorumlamanız, soruyu çözmeniz açısından önemli.
LGS TAKVİMİ
Sınav tarihi: 1 Haziran
Birinci oturum saati: 09.30
Süresi: 75 dakika
İkinci oturum saati: 11.30
Süresi: 80 dakika
Sonuç açıklanması: 24 Haziran
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