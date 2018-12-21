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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.12.2018 - 12:26, Son Güncelleme:/

Doğayı korumak için bez çanta kullanıyorlar

Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkati çekmek için kullanmaya başlayacakları bez çantalarını boyadı.

Doğayı korumak için bez çanta kullanıyorlar
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Plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkati çekmek isteyen Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, kullanmaya başlayacakları bez çantaları renklendirdi. Okulun 1/M sınıfı öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vermek amacıyla öğretmenleri Sevil Zekiye Uygun'un başlattığı proje kapsamında bez çanta boyama etkinliği yaptı.

Öğretmen Sevil Zekiye Uygun, eylül ayından bu yana eğitim hayatına yeni başlayan sınıf öğrencilerinde çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirtti. Poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini, bunu da bir etkinlikle pekiştirme kararı aldıklarını söyleyen Uygun, öğrencileriyle bez çantalarını boyamaya karar verdiklerini anlattı. Bu sayede çocuklarda çevre bilincinin oluşacağına inandığını söyleyen Uygun, şöyle konuştu:

ATIKLARIN DOĞA VERDİĞİ ZARARLARI GÖRDÜLER
"Çocuklara ilk olarak poşetlerin üretim sürecini anlatan videolar izlettim. Ardından, poşetlerin doğaya verdikleri zararı yansıtan videoları inceledik.

Böylelikle, bu atıkların denizlerde, kıyılarda nasıl biriktiğini, doğaya ve hayvanlara ne gibi zararlar verdiğini gördüler. Bu videoların bir kısmı onlar için üzücü ancak akıllarında kalması ve farkındalıklarının gelişmesi için izlemelerini sağladım. Videoları izledikten sonra atıkların nasıl ayıklandığını, dönüştüğünü ve nerelerde kullanıldığını da anlattım. Şu an çok küçükler ancak eminim ki bazı bilgiler akıllarında kalacak. Büyüdüklerinde içlerinden belki bir tanesi geri dönüşüm makinesi tasarlayabilir. Neden olmasın? Şu an hayal kurup bunu başarabilmek benim hedefim.

Doğayı korumak için bez çanta kullanıyorlar

BEZ ÇANTA PROJESİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ
İleride makineler çoğu şeyin yerini alacak. Ben o makineyi tasarlayabilen çocuklar yetiştirmek istiyorum. İleride velilerin de destekleriyle büyük bez çantaları dikerek projeyi genişletmek istiyoruz. Projenin devamlılığını sağlamak adına çocuklardaki bez çanta kullanımının takibini sağlayacağım. Şu an alışkanlıklarının oturduğu yaştalar. Çocuklardan, mümkün olduğu kadar az poşet kullanılmaları konusunda ailelerini de uyarmalarını talep edeceğim. Öğrencilerin okula getirdikleri eşyaları bez çantalara koymalarını isteyeceğim. Ne kadar az poşet, o kadar az çevre kirliliği."

‘POŞETİ DOĞA BİLE KABUL ETMİYOR, BİZ DE KABUL ETMİYORUZ’
İlkokul öğrencisi yedi yaşındaki Eren Efiloğlu, temiz bir dünya ve güzel bir gelecek istediklerini söyledi. Efiloğlu, "Bunun için ilk olarak plastik poşet kullanımını en aza indireceğiz. Bez çantalarımızla markete, pazara gideceğiz. Biliyoruz ki, plastikler doğada yüzlerce yıl yok olmuyor. Bu yüzden artık poşet kullanmak yok" dedi.

Altı yaşındaki İclal Göl ise doğaya zarar verdiği için artık plastik poşet kullanmayacaklarının altını çizerek, temiz bir çevrede yaşamak istediklerini belirtti. Poşetlerin özellikle denize atılmaması gerektiğini söyleyen Göl, "Denize atılan poşetler canlılar tarafından yeniyor. Hatta biz de o canlıları yiyoruz, aslında soframıza geliyor. Biz doğaya, poşet atmayarak, bez poşet kullanarak az da olsa bir katkıda bulunacağız. Poşeti doğa bile kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz" diye konuştu.

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