Ders saatini ve akademisyenleri öğrenciler seçiyor

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, ‘Öğrenci Merkezli Ders Programı’ ile hafta içi istediği gün ve saatte istediği derse giriyor. ‘Öğrenci Dostu Fakülte’ projesi kapsamında öğrenciyi merkeze alan fakültede, uygulanan programla ders programlarını oluşturan öğrenciler, akademisyen seçiyor; kendi bölümü dışında fakülteye bağlı başka bölümdeki öğrencilerle ders alabiliyor. Çalışan veya erken uyanamayan öğrenciler de bu uygulamayla problemleri aşarak hem eğitimlerini sürdürüyor hem kendilerine daha fazla vakit ayırabiliyor.

'EĞİTİM ARTIK ÖĞRENCİ MERKEZLİ'

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, köklü bir fakülte olarak yükseköğretimdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Eğitimin artık öğrenci merkezli olduğunu belirten Memduhoğlu, şöyle konuştu:

“Bu uygulamada da pratik bir karşılık buldu. Bazı büyük üniversitelerde uygulanan ‘Öğrenci Merkezli Ders Programı’nı fakültemizde gerçekleştirdik. Program tamamen esnek. Öğrenciler tercihlerine göre derslerini seçip programlarını oluşturuyor. Eski dönemde olduğu gibi sekiz yarıyıl bir şubede çakılı olarak öğrenim görme zorunluluğu yok, kalktı. Artık bir şubede sürekli ders görme anlayışı yok. Bir derste çok farklı dönemlerde, şubelerde öğrenciler olabiliyor. Bir öğrenci artık açık olan derslerde alternatiflere göre farklı hocalardan farklı günlerde ve farklı saatlerde alternatifler içerisinde istediği dersi alma şansına sahip. Fakültedeki bir derste farklı bölümlerden öğrenciler bir arada ders görüyor. Bu sayede öğrenciler kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor. Uygulamanın avantajlarını da gördük. Çalışan, KPSS gibi sınavlara hazırlanan son sınıf öğrencilerimiz var. Yeni gelen ve uyum sürecinde olan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz haftalık ders programlarının dağılımını kendi ihtiyaçlarına göre yapma şansını yakalıyor. Biz burada öğrencinin derse zamanında yetişememe problemiyle karşılaşıyorduk. Öğrencinin, sabah uyanamama ve derse yetişememe problemi varsa bu programla dersleri yakalama şansı yakalıyor. Kimisi geç saatte çıkmayı problem olarak görüyorsa daha erken saatlerdeki dersleri seçme şansı bulabiliyor. Uygulama, öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılandı ve akademik yıl başında sistemin devreye girdiği ilk yarım saatte 750 öğrenci ders seçimi yaptı.”

‘ÖĞRENCİYE FIRSAT TANINMASI HER ZAMAN İYİ’

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde okuyan Havva Bayır, uygulamayla istedikleri saatte okula gelmenin kendileri için büyük avantaj oluşturduğunu söyledi. Erken uyanamadığını ve programını buna göre oluşturduğunu belirten Bayır, "Saat 07.00'de uyanmak çok zor geliyor. Derslerimi saat 10.00'da seçebiliyorum. İstediğim derslerden iyi anlayabileceğim hocayı seçiyorum. Öğrenciye fırsat tanınması her zaman iyi, seçimleri kendimizin yapması çok önemli. Oluşturduğum programla dersleri dolu dolu geçiyor” diye konuştu.

Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencisi Derya Taş ise ikinci üniversiteyi okuduğunu belirterek "Daha önce bu program yoktu. Saat 08.00'den 16.00'ya kadar zamanımı okulda geçiyordum. Şu an evli ve çocuk sahibi olduğum için zaman sıkıntısı var. Bu program sayesinde hem çalışıyor hem de işten çıktıktan sonra derslere girebiliyorum" dedi.

‘FARKLI İNSANLARIN FARKLI FİKİRLERİNİ DİNLEYEBİLİYORUZ’

Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi Beyza Can da uygulamayla sosyal çevresinin daha da geliştiğini belirtti. Can, "Seçtiğimiz derslere girebiliyoruz. Bunun avantajları oldu. Farklı insanların farklı fikirlerini dinleyebiliyoruz" dedi.