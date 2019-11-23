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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:/

Dağ köyü, öğretmen çiftin yuvası oldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde adını yüksek dağlardan alan 2 bin rakımlı Dağlıca köyünde görev yapan öğretmen Eren ve Altun Oruç çifti, tüm zorluklara rağmen güzelleştirdikleri okulu, öğrencilerin ayrılmak istemediği eğitim yuvasına dönüştürdü. Kış mevsiminin çetin geçtiği dağ köyünde zor şartlarda görev yapan öğretmen çift, el ele vererek öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çabalıyor.

Dağ köyü, öğretmen çiftin yuvası oldu
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde adını yüksek dağlardan alan 2 bin rakımlı Dağlıca köyünde görev yapan öğretmen Eren ve Altun Oruç çifti, tüm zorluklara rağmen güzelleştirdikleri okulu, öğrencilerin ayrılmak istemediği eğitim yuvasına dönüştürdü. Yaklaşık dört yıl önce evlendikten sonra Dağlıca köyünde görev yapmaya başlayan öğretmen çift, büyük eksikleri bulunan okulun ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Genç çift, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerden aldıkları desteklerle suyun olmadığı 30 haneli köyde sondaj çalışması yaptırarak hem halkın hem de okulun su sorununu çözdü. Öğrencilerinin daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için çabalayan eğitimci çift, okulun duvarlarını çocukların en çok sevdiği çizgi film kahramanlarıyla süsleyerek kendi imkânlarıyla okulun bahçesinde oyun alanları oluşturdu.

Dağ köyü, öğretmen çiftin yuvası oldu

ÖĞRENCİLERİ TATİLDE SANAT VE SPORLA BULUŞTURUYORLAR
Kış mevsiminin çetin geçtiği ve metrelerce yükseklikte karın yağdığı dağ köyünde, zor şartlarda görev yapan öğretmen çift, tüm sıkıntılara göğüs gererek okulu öğrenciler için özel kıldı. Köylülerle gönül bağı oluşturan ve tatillerde öğrencileriyle zaman geçiren öğretmenler, çocukları çeşitli sanatsal ve sportif etkinlilerle buluşturdu.

Dağ köyü, öğretmen çiftin yuvası oldu

‘ANA SINIFI OLUŞTURDUK’
Öğretmen Eren Oruç, çocuk yaşlarda hem annesini hem de babasını kaybettiğini, öğretmenlerinin kendisine olan ilgisiyle bu kutsal mesleği seçtiğini söyledi. Eşiyle okula ilk geldiklerinde birçok eksiğin bulunduğunu ve bunları büyük emeklerle giderdiklerini belirten Oruç, şöyle konuştu:
"Şartlar ne kadar zor olursa olsun, bir öğretmen her yere gidip görevini yapabilir. Su yoktu, sondaj vurduktan sonra bulduğumuz suyu 500 metre boru döşedikten sonra okulumuza getirip su sorununu çözdük. Okulun bahçesine ağaç dikip yapılan yardımlarla çevresini tel örgüleriyle kapattık. Okulumuzun içi ve dışı çok eskiydi, dış boyasını yaptık. Ana sınıfımız yoktu, bir ana sınıfı oluşturduk ve çocuklarımız iki yıldır bu sınıfta eğitim alıyor. Kendi imkânlarımızla kara tahtayı dönüştürerek masa tenisi için kullandık. Çocukların sportif faaliyetlerde bulunması için çalıştık. Yazları burada organik tarım yapıyoruz. Eşimle birlikte bostan oluşturduk. Öğrencilerle karpuz, domates, biber ve benzeri meyve ve sebzeler ekip yetiştiriyoruz."

Dağ köyü, öğretmen çiftin yuvası oldu

‘EVLERİNE GİTMEK İSTEMİYORLAR’
Öğretmen Altun Oruç da öğrencilere sıcak bir yuva oluşturduklarını söyledi. Köylülerle gönül bağı oluşturarak dostluklar kurduklarını anlatan Oruç, konuşmasına şöyle devam etti:
"Öğrencilerimizle etkinlikler yapıp onlara pikniğe gidiyoruz. Hafta sonu bile çocuklarla ders yaptığımız oluyor. Kışın kar yağdığında okullar tatil olsa bile biz yine okulumuzda öğrencilere ders vermeye devam ediyoruz. Zaten çocuklarda hiç evlerine gitmek istemiyor. Bizim okulumuz ev haline geldi. Her gün eşimle sobamızı yakıyoruz. Okulumuz sıcacık ve çocuklar okulu çok seviyorlar. Çocuklar bazen 'Öğretmenim biz eve gitmek istemiyoruz, okulda kalmak istiyoruz, bu akşam gitmesek' diyorlar."

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