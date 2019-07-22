Çocukluk hayalini tasarladı
Makine mühendisliği öğrencisi Kerem Yıldırım, çocukluk hayalini gerçekleştirerek elektrikli kaykay tasarladı. Okuduğu üniversitenin laboratuvarında üç boyutlu yazıcılarla çark sistemi oluşturup kaykay tahtasına monte eden Yıldırım, bir yatırımcı bulup bu ve benzer projelerin piyasaya sürülmesini sağlamak istiyor.
Makine mühendisi adayı Kerem Yıldırım, yurtdışından getirttiği kaykay tahtasının üzerine üç boyutlu yazıcıyla ürettiği özel çark sistemini monte etti. Özyeğin Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen ve üretilen elektrikli kaykay, bir saatlik şarjla aralıksız 15 kilometre gidebiliyor. Yıldırım, bu kapasitenin artırılabilir olduğunu ve ek bataryayla menzilin çok daha fazla artırılabileceğini söylüyor.
YURT ODASINDA BAŞLADI
Elindeki özel bir kumandayla kaykayın elektrikli motoruna hükmedebilen Kerem Yıldırım, böylece yol ve zemin koşullarına göre elektrikli kaykayın hızını da ayarlayabiliyor. Kaykayın ortalama hızı şu anda saatte 25 kilometre. Çocukluğundan beri kaykaylara merakı olduğunu söyleyen Yıldırım süreci şöyle anlatıyor:
“Niçin kendi kendine giden bir kaykay olmasın diye düşünürdüm. Üniversiteye başladığımda bunu projeye dönüştürdüm. İlk prototip için çalışmalara yurt odamda başladım. Bazı parçalar Türkiye’de bulunmadığı için yurtdışından getirttim. Ancak tasarımım için en önemli kısımları üniversitenin ‘OpenFab’ adlı laboratuvarında ürettim. Kaykayı tasarlarken Türkiye’deki zemin koşullarını göz önünde bulundurarak bazı parçaların özelliğini ve yerini değiştirdim. Maliyeti de bire bir kaykaylarla karşılaştırıldığında yaklaşık olarak yurtdışındaki muadillerine göre yarı yarıya mal oldu”
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