'Çocuklarımız için birlikte başaracağız'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere hitaben bir mektup yazarak e-posta ile iletti. Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığını hatırlatarak, “Başarılı olacaksam bu, sizlerin sayesinde duası ve katkılarıyla olacaktır. Ülkemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tam” dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, öğretmenlere hitaben bir mektup yazarak, mesleğin sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğu olduğunu belirtti.
‘MEB’İN KORİDORLARINDA TEMSİL EDİLİYORSUNUZ’
“Büyük ve fedakâr Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz” diyen Bakan Selçuk, tüm öğretmenlere e-posta yoluyla ilettiği mektubunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığını hatırlattı. Ziya Selçuk, mektupta şu ifadelere yer verdi: “Şimdi, MEB’in koridorlarında benim şahsımda temsil edildiğinizi; aklımda, düşüncemde, gönlümde, duygularımda hissiyatınızın taşındığını bilmenizi isterim. Samimiyetle ifade etmek isterim ki görevimi ifa ederken en önemli güvencem siz değerli meslektaşlarım olacak. Başarılı olacaksam bu sizlerin sayesinde, desteği, duası ve katkılarıyla olacak. Günümüz dünyasında kişilere atfedilen değer, insanlara duyulan saygı, aslında çalıştıkları kuruma verilen değer ve saygıyla doğru orantılı. Bu itibarla her bir öğretmen arkadaşımın, MEB’in değerli bir mensubu ve bakanlığımızın saygın bir bireyi olmakla gurur duymasını istiyorum. Yine bakanlığımızın yaptığı her güzel işi ve gerçekleştirdiği her anlamlı faaliyeti; öğretmenlerimizin ‘Bunu benim Bakanlığım yaptı’ diye sahiplenmesini ve benimsemesini arzuluyorum.
GELECEĞİ SİZLER YEŞERTİYORSUNUZ
Sevgili öğretmenlerime şu hususu ifade etmek istiyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çünkü bugünü ve geleceği sizler yeşertiyorsunuz. Verdiğiniz emeğin, çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. Bu meşakkatli görevi ifa ederken karşımıza çıkan engelleri el birliğiyle aşma gayreti içinde olacağız. Öğretmenlik sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil, daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğu. Büyük ve fedakâr MEB ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. İyiye, güzele ve hakikate dair ne varsa ülkemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tam.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle