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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 26.10.2019 - 13:43, Son Güncelleme:/

Çocukları okulda geleneksel oyunlarla buluşturuyorlar

Elazığ'da Goncalar Solmasın Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grup, fırça ve boyalarla okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması yapıyor.

Çocukları okulda geleneksel oyunlarla buluşturuyorlar
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Elazığ'da hayata geçirilen 'Haydi Oyun Oynayalım Projesi' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grup, yaptıkları çalışmalarla çocukları okullarında geleneksel oyunlarla buluşturuyor. Goncalar Solmasın Derneği tarafından çocukların okulda, 'sek, sek', 'mendil kapmaca', 'topaç çevirme', 'üç taş' gibi geleneksel oyunlar oynaması amacıyla 'Haydi Oyun Oynayalım Projesi' hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, destek verdiği projede gönüllü olarak aktif görev aldı.

Gürtürk ile okul idarecileri, öğretmenler, üniversite ve lise öğrencilerden oluşan bir grup, 'Bugün hangi iyiliği yaptın?' sloganıyla fırça ve boyalarla hafta sonları okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması yapıyor. 1.5 ayda sekiz okulda çalışmalarını tamamlayan gönüllüler grubunun hedefi kentteki tüm okulları projeyi uygulamak.

Çocukları okulda geleneksel oyunlarla buluşturuyorlar

'ÇOCUKLAR RENGARENK BAHÇELERİ GÖRÜNCE ÇOK SEVİNİYOR'
İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk,çocukları mutlu etmek için öğretmen ve öğrencilerle her hafta sonu bir araya gelerek bir okulun bahçesinde boya çalışması yaptıklarını söyledi. Farkındalık sağlamaya çalıştıkları projeyle Elazığ'daki okulların bahçelerini çocukların daha iyi kullanabileceği alanlara dönüştürmek istediklerini belirten Gürtürk, şunları söyledi:
"Gönüllülerimizle hafta sonları fırça sallıyoruz. Çocuklar okullarına geldiklerinde rengarenk bahçeleri görünce çok seviniyor, büyük mutluluk duyuyorlar. Hedefimiz tüm okullarımıza bu çalışmaları yaymak. Tam gün eğitimle okullarda teneffüs süresi arttı. Çocukların bu sürede daha iyi ve verimli zaman geçirebilmeleri için bu tür çalışmalar yaptık. Çocuklar geleneksel oyunlarla birlikte hareket etme, grup ruhunu geliştirme imkânı da buldu. Bu çalışmaları her ay birkaç okulda sürdüreceğiz."

'OYUN ÇOCUK İÇİN YEME, İÇME KADAR ÖNEMLİ'
Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu da öğretmenlik mesleğinin yanı sıra kurduğu dernekle minik yüreklere dokunmaya çalıştığını söyledi. Projede ilk olarak 23 okul belirlediklerini anlatan Ormanoğlu, "Buradaki ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. Hafta sonları herkes fedakarlık yaparak, çocuklarımızı mutlu etmek için okullarda gönüllülük esasıyla çalışma yapıyor. Yaptığımız çalışmaların önemini çocukların mutluluğundan anladık. Şimdiki çocuklar obezite riskiyle karşı karşıya. Onlara alternatif oyunlar sunmak zorundayız. Oyun çocuk için yeme, içme kadar önemli. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar. Çocukluğumuz sokaklarda oyun oynayarak geçti. O zaman yaşadığımız mutluluğu bu dönem ki çocukların da hissetmesini istedik. Çocuklarımız daha önce teneffüslerde sürekli koşuyor, çarpışıyorlardı. Bu çizdiğimiz çizgiler sayesinde okullarda yüzde 50 çarpışma azaldı. Çocuklar mutlu. '2023 okulda Türkiye geneli' diyerek tüm okulları bu projeye davet ediyoruz" dedi.

Projede yer alan öğretmenlerden Erdal Altunbaş, hafta sonlarını bir iyilik yaparak değerlendirmek istediklerini, öğrenciler için faydalı olacağına inandıkları çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Üniversite öğrencisi Tansu Alptekin ise, çocukların rahat oyun oynayacakları alana kavuşması için okullarda boya ve çizim yaptıklarını, bu tür gönüllü etkinlilerde sürekli yer aldığını söyledi. Alptekin, "Hafta sonumu çok güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyorum. Böylelikle çocuklara ve topluma bir faydam olduğunu hissediyorum" diye konuştu.

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