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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 13:47, Son Güncelleme:/

‘Çocuklar okusun’ diye maaşıyla kütüphane kurdu

16 yıllık öğretmen Fatih Ünlü, düzenli olarak her ay maaşının bir kısmını ayırıp okuluna kütüphane kurdu, rafları yeni kitaplarla doldurdu.

‘Çocuklar okusun’ diye maaşıyla kütüphane kurdu
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Antalya'da öğrencilere okuma sevgisini aşılamak isteyen öğretmen Fatih Ünlü, her ay maaşını bir kısmını ayırarak görev yaptığı okula kütüphane kurdu. Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin müdür yardımcısı ve 16 yıllık meslek dersleri öğretmeni Ünlü, üç yıl önce okuluna kütüphane kazandırmak için harekete geçti. Düzenli olarak her ay maaşının bir kısmını ayıran Ünlü, okul kütüphanesini kurarak yeni kitaplar aldı.

‘KİTAPLARA ÖZEL BİR İLGİM VAR’
Ünlü, çocuk yaşlardan itibaren kitaplara özel bir ilgisinin olduğunu, üniversite yıllarındaki dahi öğrenim kredisinin neredeyse tamamını kitaplara harcadığını söyledi. Çocuklara da kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için öğretmen olduğunu ve görev yaptığı okullarda kütüphane kurduğunu anlatan Ünlü, şöyle konuştu:
"Daha önce öğretmenlik yaptığım okulda da kütüphane kurmuştum ve 800 kitaba ulaşmıştım. Buraya tayin olduktan sonra kütüphanemizi sıfırdan kurdum. Her ay maaşımdan düzenli olarak bir miktarını kitaplara ayırıyorum. Okunmayacak bir kitabı kütüphaneye koymanın ve rafları doldurmanın bir anlamı yok. Kütüphaneye kitap alırken öğrencilerin ilgi alanları ile milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacakları seçmeye özen gösteriyorum.

‘Çocuklar okusun’ diye maaşıyla kütüphane kurdu

7 BİN KİTABA ULAŞTIK
Sıfırdan oluşturduğumuz kütüphanemizde, üç senenin sonunda 7 bin kitaba ulaştık. Kitapların tamamı yeni kitaplardan oluşuyor. Yeni yayınlar çıktıktan kısa süre sonra kütüphanemizdeki yerini alıyor. Bu anlamda da aktif olarak kullanılan bir kütüphanemiz var. Öğrencilerimiz bu durumdan çok memnum ve ben de kitap okumayı seven öğrenci grubuyla bir aradayım. Kütüphaneyi kurduğumuzda şunu gözlemledik, kitap okumayan değil, ne okuyacağını bilmeyen bir öğrenci grubu söz konusu. Böyle olunca biz de öğrencilere kitapları tanıttık ve onlarda canla başla kitap okumaya başladı. Okulumuzda öğrenci başına ortalama 12 kitap düşüyor. Türkiye ortalamasının çok üstünde. Öğretmenlik hayatım boyunca ise okullara 16 binden fazla kitap kazandırdım. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilerden de çok olumlu tepkiler alıyorum. Bu tepkiler beni motive ediyor ve bazen öğrencilerin harçlıklarıyla bana destek olmaya çalışıyor. Sadece sıfır kitap olması koşuluyla bağış kitap kabul ediyorum. Kitap göndermek isteyenleri reddetmiyorum ancak ikinci el kitapları ihtiyaç sahibi okullara, kurum ve kuruluşlarına gönderiyorum.”

Kütüphaneden faydalanan öğrenciler ise öğretmenleri Ünlü'ye teşekkür ederek, kütüphanedeki sürekli yenilenen kitaplar sayesinde okuma alışkanlığı kazandıklarını söyledi.

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