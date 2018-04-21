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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
21.04.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Çocuk servisleri için TSE onaylı sistem

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Çocuk servisleri için TSE onaylı sistem

İzmir’in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünün ardından, bir üniversite, çocukların araçlarda unutulmasına son verecek TSE onaylı sistem geliştirdi. Sistem, araçta çocuk unutulması durumunda, sürücüyü önce görüntülü, ardından ise sesli olarak uyarıyor. Ayrıca aileler, servis araçlarına yerleştirilen kamera sayesinde, cep telefonlarına yüklenen uygulamayla çocuklarını yolculuk sırasında takip edebiliyor.

 

Türkiye, geçen yıl 15 Ağustos’ta İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan Alperen Sakin’in ölümüyle sarsıldı, aileler bu olayın ardından güvenilir servis arayışına girdi. Minik Alperen’in hayatını kaybetmesinin ardından; İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi de çözüm ortakları Techno-Arge ve Veldo Teknoloji ile birlikte okul servis minibüsleri için bir sistem geliştirdi. Projenin fikir sahibi Techno-Arge Müdürü Muzaffer Gökçimen, İzmir’deki 7. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı’nda (Busworld Turkey 2018), sistemin detaylarını paylaştı. Geliştirilen sisteme göre, okul servis koltuklarının içerisine koltuk sensörleri yerleştirildi. Koltuk sensör ve emniyet kemeri sensörlerinin kablolama sistemleri HUB yardımıyla mevcut sistem bilgisi Main Board’a aktarılıyor. Aktarılan sistem bilgisi, LCD ekranda görülüyor. Sürücü, LCD ekrana gelen sistem bilgisinden koltuk doluluklarını ve kemerlerin takılı olup olmadığını görebiliyor.

Okul servisi, varış noktasına ulaştıktan sonra aracın içerisinde bir öğrenci unutulmuş ise alarm sistemi devreye giriyor ve LCD ekranda uyarı veriyor. Bu süre içerisinde herhangi bir müdahale olmazsa, bu kez de aracın flaşörleri devreye giriyor. Sürücünün, flaşörleri de fark etmemesi durumunda son olarak bu kez korna devreye girerek çevredeki vatandaşları uyarıyor.

'OTOBÜS VE UÇAKLARA DA UYARLADIK'
Alperen’in ölümünün kendilerini çok etkilediğini, bir daha benzer bir durum yaşanmaması için gece gündüz çalışıp, bu projeyi geliştirdiklerini söyleyen Muzaffer Gökçimen, yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında bir proje geliştirdiklerini ve bu sistemi minibüslerden, otobüslere, hatta uçaklara taşıdıklarını belirtti. Bu sistemin ayrıca çocukları için endişelenen ailelere de istedikleri anda gerekli bilgileri SMS yönetimiyle iletilebileceğini anlatan Gökçimen, "Umarız ülkemizde bu tür olaylar bir daha yaşanmayacak. Anne ve babalar, çocuklarının okula ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilecek. Ya da aile endişelendiğinde sistemden çocuğunu takip edebilecek" dedi.

'UNUTMAYA KARŞI KESİN ÇÖZÜM'
Veldo Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Sedat Güney de araçta kimse oturmadığı zaman, koltukların sistemde beyaz olarak göründüğünü belirterek, "Bir öğrenci oturduğunda koltuğun rengi kırmızıya dönüyor. Koltukta oturan kişi, emniyet kemerini taktığında sistem yeşile dönüyor. O zaman biliyoruz ki koltukta oturan ve emniyet kemerini takan bir öğrencimiz var. Bu sistem, çocuklarımızın servislerde unutulmaması için kesin bir çözüm üretiyor" diye konuştu.

Techno Arge CEO’su Yalçın Koçak ise şunları söyledi:
"Üniversitelerin görevlerinden biri de sosyal sorumluluk projeleri üretmeleridir. Biz de üstümüze düşeni aldık. Çözüm ortaklarımızla birlikte bu minibüsü ürettik. Bu servis minibüsü ve bu araçlarda bir daha kesinlikle çocuk unutulmayacak. Minibüs, bir dakika sonra bağırıyor, daha sonra ışıklarını yakıyor. Ardından 'İçimde biri unutuldu' diye feryat figan ediyor. Bakanlık, genelge çıkardı. Bu genelgeye rağmen hala ayak sürüyenler var. Ya da merdiven altlarında bu işin kötü taklitçileri var. Biz onlara karşı devletimizin yanında bu konuya çözüm bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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