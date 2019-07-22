Çalışırken mutlu olacağınız alanı seçin

Eğitim ve gelecek araştırmalarının çoğu gösteriyor ki bundan 10 yıl sonra şu an adı bile olmayan meslekler ortaya çıkmış olacak. Bu nedenle gelişen teknolojilere ve sektörlere, yeniden şekillenen mesleklere uyum sağlayabilmek için; tek bir disiplin üzerine yoğunlaşmak yerine disiplinler arası geçişe olanak tanıyan, yan dal ve çift ana dal seçenekleriyle desteklenebilecek, bilgi birikimini ve kişinin ufkunu genişletecek disiplinlere yönelmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

YETENEKLERİNİZE UYGUN BÖLÜMLERE GÖRE HAREKET EDİN

Öğrenciler, tercih sıralamasında aldıkları puana göre değil okumaktan olduğu kadar sonrasında çalışmaktan da zevk alacakları, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bölümlere göre hareket etmeliler. Bu noktada genel alan seçiminden özelde bölüm seçimine doğru bir değerlendirme yapmaları; bölüm tercihine göre o alanda öne çıkan dersleri müfredatında bulunduran, en iyi eğitim ve öğretim olanaklarını sunan üniversiteleri belirleyerek sıralama yapmaları iyi olacaktır. Sadece puana göre sıralama yapmaları halinde mutsuz bir üniversite ve iş yaşamı kaçınılmaz olacaktır. Öğrencilere, üniversite tercihlerinde ayrıca, kampüs hayatı, sportif ve kültürel aktiviteler, uluslararası öğrenim ve staj olanakları ile endüstri işbirliklerinin de önemini göz önünde bulundurmalarını, girişimcilik ekosistemini sunabilecek seçenekleri değerlendirmelerini öneririm.

PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK KİMDİR?

Mustafa Verşan Kök, 1960’da Çorlu’da doğdu. İlkokulu, asker babasının görevi nedeniyle Çek Cumhuriyeti’nde tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi mezunu olan Kök, doktorasını 1990 yılında ODTÜ’de tamamladı. Dr. Kök, doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yılları arasında Fransa’da CNRS - Lyon Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirdi. Mustafa Verşan Kök, 1995 - 2000 yılları arasında davetli araştırmacı olarak her yıl 3’er ay süreyle İngiltere, Almanya ve Macaristan’da araştırmalarda bulundu. Aralık 2000’de profesör olan Kök; 2001 - 2006 yılları arasında TÜBİTAK’ta Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreterliğini yapan Dr Kök, Ekim 2006’da ODTÜ’ye geri döndü. Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulunan Verşan Kök, Mayıs 2015’te ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı oldu. Dr. Kök, Kasım 2015’te aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dekanlığına seçildi. Dr. Kök, Temmuz 2016’da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı. Başta TÜBİTAK Teşvik Ödülü olmak üzere birçok ödülün de sahibi olan Prof. Dr. Kök’ün, uluslararası indeksli dergilerde (SCI) yayımlanmış 189 makalesi ve uluslararası kongrelerde sunumu yapılmış 73 bildirisi var.