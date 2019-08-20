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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.08.2019 - 17:02, Son Güncelleme:/

Burs tekstil ve deri mühendisliğine ilgiyi artırdı

İşveren örgütlerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yaptığı protokol çerçevesinde hayata geçirilen burs projesi başarılı oldu. Taban puanlar yükselirken, kontenjanlar da büyük ölçüde doldu.

Burs tekstil ve deri mühendisliğine ilgiyi artırdı
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Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri’yle Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere yönelik burs ve istihdam projesi sonuç verdi. Tekstil ve deri mühendisliğine ilgi arttı. Kontenjanlar yüzde 92 oranında doldu. İstanbul Teknik, Marmara, Ege, Dokuz Eylül ve Uludağ’ın da arasında bulunduğu birçok üniversitenin Tekstil ve Deri Mühendisliği bölümlerinde boş kontenjan kalmadı, taban puanları da 100 puan yükseldi. Proje sonuçlarının değerlendirildiği ortak basın toplantısında konuşan İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe şunları söyledi:

TEORİKTEN PRATİK EĞİTİME GEÇİŞ

“Tüm paydaşlarımızla birlikte Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ne büyük önem verdik. Tekstil mühendisliğini tercih edip ilk 20 bine giren gençlerimize asgari ücret, 20 ila 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bininci sırada yer alanlara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs ve iş garantisi sağlayacağımızı duyurduk. 2018 yılında kontenjanların sadece yüzde 42’i dolarken bu yıl ilk tercihlere göre bu oran yüzde 92’ye ulaştı.”

Projenin mimarlarından İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu  Başkanı Ahmet Öksüz de şunları dile getirdi: “Tercihlerde Tekstil mühendisliğine yönelik ilginin yoğun olması sektörümüz ve ülkemizin geleceği adına bizleri son derece mutlu etti. Türkiye’nin dış ticarette en fazla döviz girdisi sağlayan sektörleri olarak nitelikli gençlerimizin de aramıza katılmasıyla var olan katma değerimizi artıracağız. Burs ve istihdam projemizi gençlerin sektörün pozitif dönüşümünde rol alması için uygulamalı eğitimlerle de zenginleştirdik. Yükseköğretim Kurumu ve Türkiye’de bulunan Tekstil Mühendislikleri bölüm başkanlarının katılımlarıyla yapılacak çalıştaylar çerçevesinde öğrenciler için okurken teorikten pratik eğitime geçebilecekleri bir çalışma da yürüteceğiz.”

DERİ MÜHENDİSLİĞİNDE YÜZDE 100 KONTENJAN

Deri mühendisliği kontenjanının tamamen dolmasına dikkat çeken İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak ise “Tekstil ve deri mühendisliği bölümlerinin algısını yükseltmek için el birliğiyle başlatmış olduğumuz çalışmanın ilk meyvelerini aldık. Sektöre en önemli katma değeri, nitelikli işgücünün sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, başarılı öğrencileri sektörümüzle buluşturmayı hedefledik. Asgari ücrete varan burs desteği ve eğitimleri sonunda istihdam desteği vaat ettik. Uzun yıllardır kontenjanını dolduramayan deri mühendisliği bölümü kontenjanının yüzde 100’ünü doldurdu. Tercihlerde yaşanan bu yükselişin yanı sıra, bölümün taban ve tavan puanlarında da çok ciddi bir artış yaşandı” dedi.

 

 

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