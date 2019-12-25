Bu zil veliler için çalıyor

Niğde'deki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nda gerçekleştirilen ‘Ailemle Kitap Okuyorum’ projesiyle öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de derslerindeki başarılarını arttırıyor. Proje kapsamında, her çarşamba okula davet edilen veliler, 5’inci derste çocuklarıyla kitap okuyor.

‘KİTAP OKUMAK EĞİTİMİN TEMELİ’

Okul Müdürü Nuh Bayrak, öğrencilerin, çarşamba günlerini iple çektiğini söyledi. Onların aileleriyle kitap okumaktan büyük zevk aldıklarını belirten Bayrak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin günümüzdeki en büyük eksikliği özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle kitaplara bağlılıklarının azalması. Bu eksikliği giderebilmek için çocuklarımızın anne ve babalarıyla kitap okumasına yönelik etkinlik düzenliyoruz. Ailelerin çocuklarıyla kitap okuması, öğrencilerimize en büyük örnek. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerinin ya da büyüklerinin söylediklerini değil, yaptıklarını daha çok örnek alıyor. Kitap okuma alışkanlığını ileriki hayatlarına taşımalarına katkı sağlıyoruz. Etkinlik hem velilerin hem de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Okuma alışkanlığı arttıkça da öğrencilerin derslerindeki başarıları da artmaya devam ediyor. Proje için okulun toplantı salonunu, kütüphanesini, sınıfları ve diğer bölümleri tahsis ettik. 5’inci ders saatinde bütün personel kitap okuyor. Sadece veliler değil, okuldaki bütün personel aynı saatte kitap okuyarak bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Bir eğitimci olarak bana 'Eğitimle ilgili tek bir tavsiyede bulunun' deseler, sadece 'Kitap okuyun' derim. Çünkü kitap okumadan asla başarılı olunmaz ve başarı yakalanamaz. Kitap okumak eğitimin temeli."

‘BİZİM İÇİN DE İYİ OLUYOR’

Velilerden Ramazan Şahin de etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Çocuklarla hem kaynaşıyoruz hem de kitap okuyarak ufkumuzu açıyoruz. Bizim için dinlendirici oluyor, değişiklik oluyor. Kitap okuma alışkanlığımız zamanla kayboluyor ama bu sayede tekrar kazanıyoruz. Hem anı oluyor hem de kendimizi geliştiriyoruz" diye konuştu.

Velilerden Sedef Çelik ise "Çocuğumla beraber vakit geçiriyorum. Bizim için de iyi oluyor. Çocuğumla beraber hem kitap okuyorum hem de onlara örnek oluyorum" dedi.