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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
21.08.2019 - 16:28, Son Güncelleme:/

BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren BİLSEM’lerde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenilebilir.

BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı
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Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) yerleştirme sonuçları açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren BİLSEM’lerde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenilebilir. Genel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130; Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90; Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlendi. Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM’e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak.

 

 

 

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