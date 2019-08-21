BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı
2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren BİLSEM’lerde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenilebilir.
Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) yerleştirme sonuçları açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren BİLSEM’lerde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenilebilir. Genel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130; Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90; Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlendi. Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM’e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak.
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