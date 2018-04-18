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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.04.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

Bilim Şenliği’nde 120 projeye TÜBİTAK desteği

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Bilim Şenliği’nde 120 projeye TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK Bilim Şenliği Programı kapsamında 120 projeyi destekleyecek. TÜBİTAK Başkanı Mandal, "2017-2018 döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 193, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde 51 ve Bilim Şenliği Destekleme Programları kapsamında ise 120 proje desteklenmeye değer bulundu" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 2017-2018 döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 193, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde 51 ve Bilim Şenliği Destekleme Programları kapsamında 120 projenin desteklenmeye değer bulunduğunu belirtti.

Hasan Mandal, Kurumun Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki söz konusu programların, öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuk, genç ve yetişkinlerin bilime yönelmesi için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Mandal, bu kapsamda 2007 yılında geliştirilen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programıyla, bilginin toplumla buluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını, mümkün olduğunca görselleştirilmesini ve etkileşimli uygulamalarla anlaşılır biçimde aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.

Proje süresi 12 ay olan bu programda destek miktarının 120 bin lira olduğunu belirten Mandal, "Program kapsamında hazırlanacak projelerde, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedefleniyor" dedi.

'BİLİM ŞENLİKLERİNE 100 BİN LİRA DESTEK'
Mandal, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı ile de öğretmenlere ve akademisyenlere, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Program kapsamında 2007 yılından itibaren çağrıya çıkıldığını hatırlatan Mandal, proje süresinin 12 ay ve destek miktarının 120 bin lira olarak belirlendiğini belirtti.

Mandal, 2015 yılından bu yana çağrıya çıkılan, Bilim Şenliği Destekleme Programı'nın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Programla bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması amaçlanıyor. Bu kapsamda sergi, gösteri, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar ve söyleşiler gibi etkinlikler düzenleyerek, katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanmasını, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini hedefliyoruz. Destek miktarı 100 bin lira olan Bilim Şenliği Destekleme Programı'nda proje süresi 12 ay."

'PROGRAMLAR 50 İLDE TANITILDI'
Söz konusu programlara 2017-2018 çağrı döneminde başvuruların ilk kez e-imza ile alındığını anlatan Mandal, bu dönemde 50 ilde tanıtımlar gerçekleştirilerek, programlara ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Mandal, bu çalışmaların, ilgiyi ve başvuru sayısını önemli oranda arttırdığına işaret ederek, "2017-2018 döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve Bilim Şenliği Destekleme Programları çağrıları kapsamında başvurular büyük ölçüde arttı" dedi.

Desteklenen proje sayıları hakkında da bilgi veren Mandal, "Söz konusu çağrı döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 193, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde 51 ve Bilim Şenliği Destekleme Programları kapsamında ise 120 proje desteklenmeye değer bulundu" diye konuştu.

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