Bakan Selçuk’tan uyarı: Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında veli ve öğrencilere seslendi. Selçuk, okul çantası seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda öğrenci ve velileri bilgilendirirken, “Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin” uyarısında bulundu.
Okulların açılmasına çok az kaldı. 5-6 Eylül’de uyum eğitimi başlayacak. İlk ders zili ise, 9 Eylül’de çalacak. Veli ve öğrenciler ise, okul alışverişlerine hız verdi. Bu alışverişlerde en önemli metaryellerden biri de okul çantası. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bu konuya dikkat çekti. “Bir açıdan bakınca çok küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl, her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek gözardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken bunları bir düşünürsek iyi olur gençler” diyen Selçuk’un önerileri şöyle:
- Görsel güzelliğinden ve modaya uygunluğundan çok çocuğun vücut yapısına uygun çantalar seçmenizi öneririz.
- Seçeceğiniz çantanın sırtı ve omuz askıları sünger destekli olursa çocuğunuz rahat eder.
- Çanta ağırlığının en fazla yüzde 10-15’i kadar ağır olmasına dikkat edin.
- Çantanın boyunu çocuğunuzun boyuna göre ve çantanın altını çocuğun bel hizasına gelecek şekilde ayarlayın.
- Eşyaları yerleştirirken en ağırları sırt merkezine gelecek şekilde yerleştirin.
- Çantayı tek omuzda taşımak tek omuzu yorar, eşit yük dağılım için iki omuz askısı da takılmalı.
Bir açıdan bakınca çok küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl, her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek gözardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken bunları bir düşünürsek iyi olur gençler. pic.twitter.com/91cEFwkxud— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 31, 2019
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