Bakan Selçuk’tan uyarı: Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk’tan uyarı: Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin
GeriEğitim Bakan Selçuk’tan uyarı: Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
31.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk’tan uyarı: Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında veli ve öğrencilere seslendi. Selçuk, okul çantası seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda öğrenci ve velileri bilgilendirirken, “Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin” uyarısında bulundu.

Bakan Selçuk’tan uyarı: Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Okulların açılmasına çok az kaldı. 5-6 Eylül’de uyum eğitimi başlayacak. İlk ders zili ise, 9 Eylül’de çalacak. Veli ve öğrenciler ise, okul alışverişlerine hız verdi. Bu alışverişlerde en önemli metaryellerden biri de okul çantası. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bu konuya dikkat çekti. “Bir açıdan bakınca çok küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl, her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek gözardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken bunları bir düşünürsek iyi olur gençler” diyen Selçuk’un önerileri şöyle:
- Görsel güzelliğinden ve modaya uygunluğundan çok çocuğun vücut yapısına uygun çantalar seçmenizi öneririz.
- Seçeceğiniz çantanın sırtı ve omuz askıları sünger destekli olursa çocuğunuz rahat eder.
- Çanta ağırlığının en fazla yüzde 10-15’i kadar ağır olmasına dikkat edin.
- Çantanın boyunu çocuğunuzun boyuna göre ve çantanın altını çocuğun bel hizasına gelecek şekilde ayarlayın.
- Eşyaları yerleştirirken en ağırları sırt merkezine gelecek şekilde yerleştirin.
- Çantayı tek omuzda taşımak tek omuzu yorar, eşit yük dağılım için iki omuz askısı da takılmalı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk’tan uyarı: Okul çantasını vücut yapınıza göre seçin
138 bin okul servisi şoförüne eğitim
Üniversiteye yeni rektör atandı
Ar-Ge için yurdışına gittiler