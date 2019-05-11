Bakan Selçuk’tan Anneler Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir video yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından “Annelerimize şükran duygularımla” diyerek Anneler Günü için hazırlanmış bir video paylaştı. Makas, silgi, kalem gibi çeşitli objelerin yer aldığı animasyonda “Bizi bir arada tutan, geleceğimizi şekillendiren, hayata anlam katan, her an yeniden tazeleyen, her an yeniden başlayan, annelerimize, eğitimin en büyük destekçilerine sonsuz sevgi ve saygıyla” ifadelerine yer verildi.
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