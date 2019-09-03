Bakan Selçuk: 9 Eylül’de trafikte daha dikkatli olun
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatarak, vatandaşlardan, milyonlarca çocuğun yollarda olacağı o gün trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü trafikte daha dikkatli olmalarını istedi. Bakan Selçuk, paylaşımında şunları söyledi:
“9 Eylül Pazartesi’den itibaren çocuklar yollarda olduğu için trafikte her günden daha fazla dikkat ve sayfaya ihtiyacımız var. Bu sadece okul taşıtlarının ve velilerin gündemi değil, hepimizin meselesi ve herkesin dikkatini gerektiriyor. Bu konuyu gündeminize alırsanız sevinirim. Her okul servisi ve okul geçidi saygınızı ve yüksek dikkatinizi bekleyen bir ‘çocuk’ demektir.”
‘138 BİN SÜRÜCÜYE SERTİFİKA VERDİK’
Selçuk, okul servis araç sürücüleri ile rehberlerine yönelik düzenledikleri kurslarla ilgili de paylaşımda bulundu. Buna göre, açılan 4 bin 835 kursta eğitim alan 138 bin 895 sürücü, 36 bin 778 de rehber sertifika aldı. Bakan Selçuk, ayrıca, “Okul Servis Araç Yönetmeliği’ne göre servis görevlilerinin bu sertifikaya sahip olmaları gerektiğini velilerimize hatırlatırım” dedi.
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