Araba yıkayarak harçlıklarını çıkarıyorlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
İHA
14.01.2019 - 12:02, Son Güncelleme:/

Araba yıkayarak harçlıklarını çıkarıyorlar

Bursa’daki bir lisenin öğrencileri, otomobillerin detaylı temizliğini yapıyor ve harçlık kazanıyor.

Araba yıkayarak harçlıklarını çıkarıyorlar
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 15 Temmuz Şehitleri Meslek Eğitim ve Öğretim Külliyesi, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü Otomotiv Boya Dalı öğrencileri, okulda otomobillerin detaylı temizliğini yapıyor. Okulda döner sermaye kapsamında fatura karşılığı araçlara pasta, cila, far temizliği, iç-dış yıkama, lastik ve jant temizliği ile parlaklığı, bagaj, motor temizliği yapılıyor. Yaklaşık bir ay önce faaliyete giren uygulamada araçtaki her işlemi öğrenciler yaparken, öğretmenler ise gençlerin başında duruyor. Piyasanın altındaki fiyatlarda aracın temizliği yapılırken, dışarıdaki herkes randevu karşılığında temizliğini yaptırabiliyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde öğrenciler okul harçlığı kazanıyor.

Araba yıkayarak harçlıklarını çıkarıyorlar

'OTOMOBİLLERİN DETAYLI TEMİZLİĞİNİ YAPIYORUZ'
Motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni Yavuz Kaştaş, “Burada dersimizin konusu olarak otomobillerin detaylı temizliğini yapıyoruz. Asıl işimiz pasta, cila, yüzey koruma. Bu tür uygulamaları öğrencilerimizle yapıyoruz. Araç sahibinin isteğine göre daha detaylı temizlik yapabiliyoruz. Şu anda fatura kesmek suretiyle dışarıdan gelen birisinin aracının temizliğini yapıyoruz. Telefonlarımız kilitleniyor. Fiyat olarak uygun. Piyasanın yarısına yapıyoruz. Öğrencilerimiz hevesle çalışıyor. Pasta-cila 200 TL+KDV, tam bakım 250 TL+ KDV. Aracını tanıyamayan arkadaşlar var” dedi.

Bölümün şefi Mehmet Şerif Sarıkaya ise, “Sektörle yaptığımız çalışmadan olumlu tepkiler aldık. Dışarıya açılma kararı verdik. Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra bu işi yapacağız” diye konuştu.

Öğrenciler ise, altı ayda bu işi öğrendiklerini, yaptıkları iş sayesinde ileride meslek sahibi olacaklarını söyledi.

Okul Müdürü İlyas Küçük, “Okulumuzda dokuz tane bölüm var. 1.500 civarında öğrencimiz var. Hizmete devam ediyoruz” dedi.

Araba yıkayarak harçlıklarını çıkarıyorlar

'DIŞARIYA GÖRE FİYATI UYGUN'
Aracına bakım yaptıran bir kişi ise, “Bir arkadaşım vasıtasıyla buraya getirdim. Onun aracını çok beğenmiştim. Benim aracım da çok güzel olmuş. Dışarıya göre fiyat çok uygun” diye konuştu.

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