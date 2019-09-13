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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
13.09.2019 - 12:40, Son Güncelleme:/

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL ek sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Binlerce öğrencinin mezun olabilmek adına katılım sağladığı ek sınav için sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak. Peki , AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sonuçları hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?
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AÖL ek sınav sonuçları için öğrencilerin sorgulamaları devam ediyor. AÖL ek sınav sonuçları sonrasında öğrenciler, mezun olup olmadığı hakkında bilgi edinebilecek. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerin gündemindeki o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları, bakanlığın okullara gönderdiği belgelere göre 13 Eylül tarihine kadar sisteme işlenecek. Bu bilgiler ışığında sonuçların en geç 13 Eylül Cuma günü açıklanacağı söylenebilir.

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlendi. AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

 

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