AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ± iÃ§in haftanÄ±n son iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde araÅŸtÄ±rmalar baÅŸladÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Anadolu Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Prof. Dr. Selim BaÅŸar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 'erken aÃ§Ä±klanma' ifadesinin ardÄ±ndan daha Ã§ok merakÂ edilenÂAÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, internet Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Peki, AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ± hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler

AÃ–F SINAV SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AÃ–F Dekan Vekili Prof. Dr. Selim BaÅŸar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama sonrasÄ± Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼ndeminde yer aldÄ±. Ä°ÅŸte, o aÃ§Ä±klama;

"AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemindeki ders dÃ¼zenlemeleri ve Bilgisayar AraÅŸtÄ±rma Uygulama Merkezindeki yazÄ±lÄ±mcÄ± personelin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ±mlar bir araya gelince daha gÃ¼zel ve hÄ±zlÄ± bir sonuÃ§ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bununla ilgili emeÄŸi geÃ§en herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu, Ã¼niversitemiz iÃ§in bir gururdur. Final sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± da yine bu ÅŸekilde erken aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Ã–ÄŸrencilerimiz sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± yine erken bekleyebilirler."

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan sonuÃ§larÄ±n bugÃ¼n iÃ§erisinde aÃ§Ä±klanma beklentisi oluÅŸtu.

SonuÃ§lar aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± an haberimizin iÃ§erisine eklenecektir.