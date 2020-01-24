AÖF sınav sonuçları açıklandı.. İşte AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihindeki oturumlarla sona ermiş gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi duyuruya göre AÖF sınav sonuçları az önce açıklandı. 2020 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Anadolu Üniversitesi Rektörü PRF.DR.Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçları sisteme giren ekibe övgü dolu sözler sarf etti.

Şafak Çomaklı;

Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz, sınavlarınızın sonuçları sisteme girdi.Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz.Açık öğretim sisteminde Dünyanın ilk sıralarında yer alan @Anadolu_Univ rakipsiz yola devam ediyor...Sonuçlar hayırlı olsun. Diyerek sınava giren öğrencilerin sonuç açıklamasında bulundu