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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.09.2019 - 12:31, Son Güncelleme:/

Anaokulu öğrencilerine ‘çoktan seçmeli’ karşılama seremonisi

MEB’in desteğiyle Edirne'de anaokullarında anaokulu öğrencileri, sınıf önünde seremoniyle karşılanıyor. Bu uygulamayla minik öğrencilerin sabah mahmurluğu mutluluğa dönüşüyor.

Anaokulu öğrencilerine ‘çoktan seçmeli’ karşılama seremonisi
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteğiyle Edirne'de anaokullarında başlatılan seremoniyle sınıf önünde karşılanan minik öğrencilerin sabah mahmurluğu mutluluğa dönüşüyor. Öğrencilerin, sınıf kapısının yanında asılı dört karşılama işaretinden birini seçmesine dayanan ve MEB tarafından desteklenen ‘Karşılama seremonisi’ kent merkezi ve ilçelerdeki anaokullarında uygulanmaya başlandı.

Sabah sınıf öğretmenini kendisini kapıda beklerken gören öğrenci, öğretmeni tarafından, duvarda asılı bulunan ve seçtiği selamlaşma, tokalaşma, sarılma gibi simgelerden biriyle karşılanıyor. Öğretmen, kalp simgesini seçene sarılıyor, tokalaşmayı tercih edenle de tokalaşıyor.

Öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik projenin uygulandığı okullardan birisi de Hatice Erkut Anaokulu. Mevcudu 250 öğrenci olan okulda, yeni eğitim-öğretim yılı başından bu yana ‘karşılama seremonisi’ uygulanmaya başlandı.

‘SEVGİYLE KUCAKLIYORUZ’
Hatice Erkurt Anaokulu Müdürü İlknur Çelik, yeni eğitim öğretim yılına çocukları sevgiyle kucaklayarak başladıklarını söyledi. Çocukların anaokuluna başlarken ‘Sizleri seviyoruz’ diye geldiklerini, bundan yola çıkarak MEB’in desteğiyle ‘Karşılama Seremonisi’ projesinin hayata geçirildiğini anlatan Çelik, farklı imgeler kullanarak çocuklara sevgiyi aşıladıklarını belirtti. Çocukların kalp, selamlaşma, yumruk ve el çırpma şeklinde emojileri yaparak, öğretmenlerini selamlayarak sınıflarına girdiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:
"Öğretmenleriyle iyi bir iletişim kuran çocuklarımız, okula ve derslere karşı güzel bir bağ geliştiriyor. Böylelikle okula yeni başlayan çocuklarda sevgi dolu bir iletişim ortaya çıkıyor ve öğretmenlerine güveni artıyor. Öğretmenlerimiz de çocukları bu şekilde karşılayarak sınıfa aldıkları için sınıftaki düzenleri de çok sağlıklı oluyor. Kurallara uymaları, sağlıklı iletişim ve okula uyum konusunda, okulun sevgi dolu bir yer olduğunu anlamaları konusunda çok iyi oluyor. Biz bu projeyi okula uyum açısından birkaç günlüğüne düşünmüştük ancak çocukların hoşuna gitmesi ve faydalı olmasından dolayı bu selamlaşmayı her gün yapıyoruz. Velilerden de çok güzel geri dönüş oldu. Çocuklar isteyerek okula geliyor, her yıl uyum sürecinde öğrencilerin yaşadığı uyumsuzluklar bu proje sayesinde artık yaşanmıyor. ‘Selamlaşma seremonisi’ ile okula sevgiyle başlayan çocuklar devamında da ilkokula gittiklerinde aynı sevgiyle karşılanıp aynı şekilde devam ediyor.”

Öğrenciler de her sabah öğretmenlerinin kendilerini istedikleri gibi karşılamasından mutlu olduklarını belirtti.

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